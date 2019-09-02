مع قرب عقد البرلمان جلساته.. الحشد الشعبي يذكّر الكتل بأمر: اسرعوا به

وجه القيادي في الحشد الشعبي معين الكاظمي، اليوم الأحد، رسالة الى الكتل والأحزاب السياسية، مع قرب عودة عقد مجلس النواب العراقي جلساته، بشأن التواجد الأجنبي.

وقال الكاظمي، انه “على الكتل والأحزاب السياسية كافة تبنى موقف من اخراج القوات الأمريكية، باعتبار ان تجربة الدفاع المقدس اثبتت بان العراقيين هم من حرروا الاراضي من تنظيم داعش الإرهابي، ولا يوجد اي ضرورة لبقاء اي قنوات أجنبية في البلاد”.

وحذر القيادي في الحشد الشعبي ان “بقاء القوات الأمريكية في العراق يؤدي الى مشاكل داخل العراق، كما هذه القوات تفعل مشاكل مع الدول المجاورة للبلاد، كما بقاء هذه القوات يؤثر بشكل كبير على الوضع الأمني المستقر حاليا”. بحسب قوله.

وشدد الكاظمي على “الكتل والأحزاب السياسية كافة، الاسراع في التصويت على قانون يلزم بإخراج كافة القوات الأجنبية من كافة الاراضي العراقية”.