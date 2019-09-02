مقتل إسراء غريب .. حديث الساعة ومبلغ اهتمام المشاهير العرب

شهدت قضية وفاة الشابة الفلسطينية الراحلة إسراء غريب تفاعلا واسعا على مستوى العالم العربي، وخاصة نجوم الفن والإعلام.

وكانت منظمات نسوية فلسطينية، قد طالبت بفتح تحقيق في واقعة وفاة إسراء، زاعمين أنها توفيت إثر العنف الذي تعرضت له من جانب أسرتها، فيما أطلق مغردون هاشتاغ باسم #كلنا_إسراء_غريب، والذي شهد تفاعلا واسعا.

وكانت الرواية التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقول إن إسراء قد تعرضت لضرب مبرح على يد أهلها، بعدما قامت ابتة عمها بإبلاغ أهلها عن فيديو نشرته إسراء، وتظهر فيه مع خطيبها.

أما العائلة، فتدعي أن ابنتهم إسراء توفيت جراء تعرضها لنوبة قلبية إثر حادث سقوط بفناء المنزل وجراء معانتها من اضطرابات عقلية.

الفنانة اللبنانية إليسا علقت على قضية إسراء في تغريدة تقول فيها “ما في شيء يبرر القتل، الشرف ليس معلقا بالبنت وحياتها الخاصة، كفى رجعية، الأسوأ من القاتل هو الذي يبرر له فعلته، أو يقول لها ربها”.

Elissa ✔@elissakh ما في شي بيبرر القتل. ما شي أبدا أبدا أبدا. والشرف منو معلق بالبنت وحياتها الخاصة، خلصنا رجعية. بس الأسوأ من القاتل هوي اللي بيبررلو أو بيقلو كنت ربيها عا جنب بدل ما تبهدل العيلة بالسمعة. القاتل هوي السمعة السيئة، مش البنت اللي بتحب # كلنا_اسراء_غريب

النجمة اللبنانية نانسي عجرم علقت على القضية بقولها إن “الشرف ليس بالقتل، الشرف ليس بالضرب والتعذيب والتعنيف”.

وأضافت عجرم في تغريدتها “كلنا إسراء غريب، وبأعلى صوت يجب أن تتحقق العدالة، والقاتل يجب أن يعاقب ويحاسب، هو فقط المجرم وليست الفتاة التي أحبت وذهبت لرؤية خطيبها”.

Nancy Ajram ✔@NancyAjram الشرف مش بالقتل.. الشرف مش بالضرب والتعذيب والتعنيف!!! #كلنا_اسراء_غريب واليوم وبأعلى صوت العدالة لازم تتحقق والقاتل لازم يتعاقب ويتحساب.. هو وحده المجرم مش البنت اللي حبِّت وراحت تشوف خطيبها! أما الفنانة الإماراتية بلقيس فقد تعرضت لهجوم جراء تعليق نشرته عن قضية إسراء، مما دفعها لحذف تغريدتها والاعتذار عما كتبته.

وكانت بلقيس قد قالت في تغريدة إنه كان يتوجب على عائلة إسراء أن “تستر عليها أفضل من أن تقتلها وتفضحها، والدنيا كلها تتفرج”.

لكن لم تمر ساعات حتى حذفت بلقيس التغريدة، وكتبت تغريدة أخرى جديدة تقول فيها “اعتذر إن فهمتهم من كلامي بشكل آخر”.

Balqees ✔@BalqeesFathi واعتذر ان فهمتهم كلامي بشكل آخر وكان التأويل المرغوب في التغريدات السابقة ودمتم بود رحمها الله وأسكنها جنانه الواسعة وجعلها حورية من حوريات الجنة ذهبت للرحمن الرحيم وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمها وتجنى عليها

الإعلامية الأردنية علا الفارس، علقت على قضية إسراء بتغريدة قالت فيها، “لم أستطع النوم هذه الليلة، صوت صراخها في المستشفى لا يفارقني.. أرفض الظلم والاضطهاد بكل أشكاله عندما يمارس على المرأة”.