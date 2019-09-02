مقتل قيادي في “سرايا السلام” واصابة اخرين بهجوم ليلي لداعش في سامراء

شن مسلحون بتنظيم داعش هجوما على “سرايا السلام” الجناح العسكري التابع للتيار الصدري بمدينة سامراء التي تضم مرقدين مهمين للشيعة، بحسب ما افاده مصدر امني مسؤول.

وقال المصدر ان التنظيم هاجم في وقت متأخر من ليل امس السبت اللواء 313 التابع للسرايا في منطقة “مطيبيجة في سامراء لتدور اشتباكات “عنيفة” بين الجانبين.

واضاف المصدر ان الهجوم اسفر عن مقتل عنصر في السرايا واصابة اربعة اخرين بجروح.

الى ذلك اعلنت السرايا في بيان مقتضب يوم الاحد ان “اللواء 313 في الحشد يزف عددا من عناصره بينهم القيادي ( جمال ابراهيم الدليمي ) في قاطع عمليات سامراء”، من دون مزيد من التفاصيل.