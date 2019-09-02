ملتقى النبأ الاسبوعي يناقش قيم عاشوراء وبناء اليقين الحضاري بحضور الاستاذ جواد العطار

عقد ملتقى النبأ الاسبوعي جلسته الحوارية الأسبوعية عبر ورقة قدمها الدكتور ضرغام الموسوي وحملت عنوان ( قيم عاشوراء وبناء اليقين الحضاري ) وذلك يوم السبت الموافق ٣١ / ٨ / ٢٠١٩ في الساعة العاشرة والنصف بمقر المؤسسة الكائن في كربلاء المقدسة قرب نفق الامام العباس.

وناقش الملتقى محاور الموضوع عبر سؤالين:

الاول – ما هي القيم التي انطلقت منها النهضة الحسينية؟

والسؤال الثاني – ما اسباب الخوف من الثورات الإصلاحية عبر العصور؟.

وقد كان للأستاذ جواد العطار عضو الجمعية الوطنية سابقا مداخلة قيمة حول الموضوع ، وهي كالآتي:

لقد كان البيان الاول للثورة الحسينية: “إني لم اخرج أشرا ولا بطراً وإنما خرجت لطلب الاصلاح في أمة جدي ، أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر”… هو نقطة الانطلاق وشرارة الثورة حيث حدد فيه الإمام الحسين “ع” أهداف الثورة وطبيعتها وآليات عملها.

فلم تكن الثورة طمعا في سلطان أو صراعا على سلطة زائلة (لم اخرج أشراً ولا بطراً) وإنما كانت تهدف إلى الإصلاح أولا بعد أن استشرى الفساد في جسد الأمة ، وبدأ ينخر في بنيانها ومقوماتها فكان لا بد من ثورة إصلاح جذري تعيد للأمة مكانتها وقيمها وتأريخها وهويتها. فالإصلاح على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي كان هو الهدف المركزي من الثورة الحسينية.

فالهدف كان الاصلاح ، والآلية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والمنهج سيرة النبي الأكرم والإمام علي عليهم السلام.

وهدف الاصلاح كان واضحا منذ البداية وهو تغيير الوضع بعد ان وصل الى حال لا يمكن السكوت عليه من خلال آلية سلمية تنشد الارشاد والتوجيه لا الصدام والحرب ، والمنهج هو امتداد لسيرة الرسول الكريم ورسالته السماوية النبيلة.

وحيث أن الاصلاح مهمة شاقة ومعقدة تسبقها الحاجة إلى عملية كبيرة لقلع قوائم الفساد والخراب والدمار الذي لحق بالأمة نتيجة تحول النظام السياسي إلى حاكمية الفرد غير الكفوء وغير المناسب ، فكان لابد من استبدال ثقافة الإكراه والعنف والخداع والقدسية الكاذبة إلى ثقافة التحرر والحوار وقبول الآخر والمشاركة.

واذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو وسيلة التغيير وآلياتها الشرعية الناجحة التي قوامها الحوار ومقارعة الحجة بالحجة والمنطق بالمنطق ، فإن هدف الإصلاح هو اعادة كرامة الامة وحريتها ، لتساهم في بناء حياتها الآمنة المستقرة.

ومن هذه المقدمة المهمة انطلق الاستاذ العطار في الاجابة على التساؤل الثاني وهو اسباب الخوف من الثورات الإصلاحية عامة والحسينية خاصة عبر العصور ، وهي كالآتي:

١. ان مبادئ الثورة الحسينية اصبحت نبراسا لكل الاحرار في العالم ودافعا لهم لتحقيق الاصلاح ومجابهة الطغاة.

٢. ان الثورة الحسينية نجحت في تحقيق أهدافها والدليل استمرار مؤيديها وشيعتها وانتشارهم في أصقاع مختلفة من العالم بعيدا عن مهد الثورة الاصلي في الكوفة ومرور عشرات القرون على انطلاقتها ، مما يهز عروش الطغاة الذين يخشون التغيير الايجابي والإصلاح المضاد للديكتاتورية والفساد والظلم.

٣. ان عدم الاستقرار مقلق للطغاة وشعار الثوار الحسينيين مجابهة الظلم باستمرار دون كلل او ملل رغم التضحيات وطول فترة المواجهة… مما يدفع كل الطغاة الى التعتيم على مبادئ الثورة الحسينية ومجابهة الحسينيين بأشد انواع التنكيل والتعذيب خوفا من سيادة مبادئهم لذلك كانت الثورة الحسينية وما زالت مقلقة لكل حاكم جائر في اي زمان وفي كل مكان.

اما الثورات الإصلاحية عبر العصور فإنها كانت مقلقة للحكام لسبب بسيط انها قادرة على التغيير وهو ما يخشاه كل حاكم ظالم ومستبد وجائر.

وختم الاستاذ العطار مداخلته: بأن نهضة الامام الحسين حملت العبرة والعبرة والدمعة والكلمة الطيبة والمواساة والتأسي… لكن الحاصل عندنا حاليا ان الدمعة غزيرة والكلمة الطيبة قليلة ، والعبرة حاصلة ومتوفرة لكن التأسي منسوبه منخفض ، واذا كان لدينا العقل والعاطفة في ثورة الامام الحسين عليه السلام ، فمن يتحمل المسؤولية اليوم في النهوض بها؟ النخب والمثقفين الذين ينسبون انخفاض منسوب التأسي الى المغالاة في اقامة الشعائر الحسينية بينما هم يتخلون طوعا عن دورهم في النهوض بهذه المهمة التي تستوجب ثورة في مختلف المجالات وبالذات الفن والثقافة والتعريف بمعانيها النبيلة من خلال احياء الفنون التي تخلد الذكرى وتعرف بقيمها مثل الرسم والمسرح والنحت وكل انواع التعبير الفني.

ان نهضة الامام الحسين عليه السلام منذ انطلاقتها وفي كل خطاباتها ومحطاتها عبرت عن قيم الوفاء والصدق والشجاعة وكل المثل السامية التي يفتقد اغلبها مجتمعنا الحالي .

يذكر ان ملتقى النبأ الاسبوعي يتبع مؤسسة النبأ وهو تجمع اسبوعي لنخبة من المسؤولين والأكاديميين يناقش مواضيع مختلفة تسعى لتوعية المجتمع والنهوض به على كافة المستويات.

المكتب الاعلامي

٢ / ٩ / ٢٠١٩