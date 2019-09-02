هيئة الاعلام “تقوم بتحليل” تحقيق تلفزيوني تطرق لـ”فساد المؤسسات الدينية في العراق”

اعلنت هيئة الاعلام والاتصالات، انها ستقوم بتحليل محتوى تقرير بثته قناة الحرة الامريكية والذي تطرق لـ”فساد المؤسسات الدينية في العراق”.

وذكر بيان للهيئة، انها تتابع “ردود الفعل التي صدرت حول البرنامج الذي عرضته قناة الحرة، والذي تعرضت فيه بالاساءة الى المؤسسة الدينية في العراق، وتؤكد الهيئة انها بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية، بعد تحليل المحتوى وتحديد خروقاته للائحة البث الاعلامي”.

وبثت قناة الحرة أمس السبت تحقيقا عن الفساد في المؤسسات الدينية في العراق، حمل عنوان “أقانيم الفساد المقدس في العراق”.

هذا الامر دفع السفارة الأميركية في بغداد الى التأكيد ان “وزارة الخارجية لا تملك سلطة رقابية على محتوى قناة “الحرة” التي تتناول بشفافية وحيادية، القضايا الهامة في المنطقة والسياسات الأمركية، مع الحرص على عرض كافة وجهات النظر بشأن القضايا التي تهم المتابعين”.

وأضافت السفارة أن “وزارة الخارجية والسفارات الأميركية حول العالم لا تملك سلطة رقابية على محتوى البرامج في “الحرة”.

وأشارت إلى أن “للحكومة العراقية حق الرد ومساءلة “الحرة” على أي تقرير ترى أنه تضمن معلومات غير دقيقة أو بعيدة عن المهنية، أو تتعارض مع السياسات الأميركية”.