واشنطن تحمّل إيران مسؤولية المواجهات بين حزب الله وإسرائيل

حملت الإدارة الأمريكية، اليوم الأحد، إيران مسؤولية المواجهات التي وقعت اليوم بين ميليشيات حزب الله اللبنانية وإسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن على حزب الله وقف «أعماله العدائية التي تهدد استقرار لبنان وأمنه».

واعتبرت الخارجية، أن «ما حصل اليوم في لبنان مثال على دور إيران في دعم الميليشيات»، مشيرة إلى الهجوم الذي نفذه حزب الله بصواريخ على قاعدة إسرائيلية في منطقة حدودية.

وجددت واشنطن دعم إسرائيل «في حقها بالدفاع عن نفسها»، بعد أن ردت تل أبيب بإطلاق أكثر من 100 قذيفة على مناطق لبنانية في الجنوب.

وفي وقت سابق، تداول مغردون صورا لآثار قصف متبادل بين الجيش الإسرائيلي وميليشيات حزب الله اللبناني، إثر إطلاق قذائف مضادة للدروع باتجاه منطقة أفيفيم شمال إسرائيل.

ونشر مراسل هيئة البث الإسرائيلية، شمعون آران، مقطع فيديو يظهر آثارا لانفجار القذيفة التي أطلقها حزب الله تجاه منطقة أفيفيم الإسرائيلية.

وكانت مليشيات حزب الله قد أعلنت مقتل وجرح عسكريين إسرائيليين إثر استهداف آليتهم. وهو ما نفاه الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

واندلعت المواجهات الساعة من الساعة 16:19 إلى 18:19 تقريباً بالتوقيت المحلي، شهدت رداً إسرائيلياً بقصف مكثف على قرى حدودية لبنانية.