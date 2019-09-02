167 مشروعاً متلكئاً في كركوك

كشفت هيئة النزاهة، أمس الأحد، عن كلف وتفاصيل المشاريع المتلكئة في محافظة كركوك. وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة

ببيان إن “مجموع المشاريع المتلكئة المتوقفة لأسباب مالية وأمنية في المحافظة بلغ 167 مشروعاً تنقسم إلى مشاريع ممولة مركزياً وأخرى استثمارية”، مبينة أن “تلك المشاريع تشوبها عدة مخالفات إدارية ومالية تمثلت في مخالفات في إجراءات الإحالة، وعدم وجود متابعة جدية من قبل جهات التعاقد، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتعاقدين المتلكئين”.

وأضافت، أن “مشروع إعداد دراسة وتصميم مجاري محطات معالجة مع شبكات الأمطار ومجاري ثقيلة رئيسة وفرعية مع محطات الرفع الذي بلغت كلفته (136,046,476,455) مليار دينار يعد أبرز المشاريع المتلكئة الممولة مركزياً في المحافظة، إضافة إلى مشروع إنشاء مستشفى سعة 400 سرير في مركز المحافظة بكلفة (145,000,000) مليون دولار أميركي، ومشروع تازة خور ماتو المركزي بقرابة (34,000,000,000) مليار دينار”.

وتابعت، أن “أبرز المشاريع الاستثمارية المتلكئة، كركوك مودرن ستي بكلفة (145,247,867) مليون دولار، ومطار كركوك الدولي بكلفة (93,500,000) مليون دولار إذ كانت نسبة الإنجاز فيه (1%) فقط”، موضحةً أن “كلفة مشاريع الإسكان الاستثمارية المتلكئة في المحافظة تجاوزت (370,000,000) مليون دولار”.