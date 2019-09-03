إستثمار بغداد : خطط إستثمارية واعدة لدعم المنتج المحلي



جميع دول العالم تفتخر بصناعتها الوطنية ومن هذا المنطلق عملت هيئة إستثمار بغداد على منح العديد من الإجازات الإستثمارية في القطاعات المهمة كالقطاع الصناعي والزراعي وباقي القطاعات التي لها تماس مباشر مع المواطن البغدادي وسعياً منها لدعم الإقتصاد العراقي والنهوض بالمنتج الوطني ساهمت الهيئة خلال عملها وبإشراف مباشر من قبل رئيسها المهندس شاكر الزاملي الى تشجيع القطاع الخاص ليأخذوا دورهم الوطني في النهوض بصناعتنا الوطنية من جديد في المجالات كافة . ووضع الخطط الإستثمارية الواعدة لإنعاش الصناعة الوطنية والمنتج المحلي .

مشروع شركة برج العراق ( معمل الأنابيب البلاستيكية المحززة والمغلفة) في منطقة التاجيات واحدٌ من المشاريع التي تعمل على تشجيع المنتج المحلي وهو من المشاريع المنجزة بالكامل وينافس إنتاجه ما موجود في السوق من السلع المستوردة ، يستخدم المنتوج لإرواء الأراضي الزراعية وإستصلاحها وفي مشاريع الطرق و العديد من المجالات الصناعية ، هذا وأثبت المنتج فعاليته حيث يمر الإنتاج بعدة مراحل آخرها التأكد من إجتياز المنتج للفحوصات المختبرية .