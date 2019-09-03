Posted on by

إستثمار بغداد : خطط إستثمارية واعدة لدعم المنتج المحلي

Image preview
جميع دول العالم تفتخر بصناعتها الوطنية ومن هذا المنطلق عملت هيئة إستثمار بغداد على منح العديد من الإجازات الإستثمارية في القطاعات المهمة كالقطاع الصناعي والزراعي وباقي القطاعات التي لها تماس مباشر مع المواطن البغدادي وسعياً منها لدعم الإقتصاد العراقي والنهوض بالمنتج الوطني ساهمت الهيئة خلال عملها وبإشراف مباشر من قبل رئيسها المهندس شاكر الزاملي الى تشجيع القطاع الخاص ليأخذوا دورهم الوطني في النهوض بصناعتنا الوطنية من جديد في المجالات كافة . ووضع الخطط الإستثمارية الواعدة لإنعاش الصناعة الوطنية والمنتج المحلي .

مشروع شركة برج العراق ( معمل الأنابيب البلاستيكية المحززة والمغلفة) في منطقة التاجيات واحدٌ من المشاريع التي تعمل على تشجيع المنتج المحلي وهو من المشاريع المنجزة بالكامل وينافس إنتاجه ما موجود في السوق من السلع المستوردة ، يستخدم المنتوج لإرواء الأراضي الزراعية وإستصلاحها وفي مشاريع الطرق و العديد من المجالات الصناعية ، هذا وأثبت المنتج فعاليته حيث يمر الإنتاج بعدة مراحل آخرها التأكد من إجتياز المنتج للفحوصات المختبرية .

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close