إيران تعلن إعادة افتتاح منفذ مندلي الحدودي وتعزو اغلاقه لـ”مشاكل ومخالفات” عراقية

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم في محافظة كرمانشاه (غرب) إيران كيوان كاشفي يوم الاثنين إن حدود سومار – مندلي أغلقت بأمر من الحكومة العراقية، لكننا سنشهد قريبا إعادة فتح الحدود في ظل المشاورات التي أجراها مسؤولون ايرانيون ومحافظة كرمانشاه مع المسؤولين العراقيين.

وقال كاشفي اليوم، ان السبب وراء إغلاق حدود سومار، هو المشاكل والمخالفات التي ارتكبها الموظفون العراقيون في هذه الحدود، مما أجبر الحكومة العراقية على إغلاقه ونقل المسؤولين هناك.

واضاف ان إغلاق هذا المعبر الحدودي ليس بالخبر السار لمحافظة كرمانشاه لأن القطاع الخاص والعام قد استثمر بكثافة في الحدود وهو نافذة المدخل التجاري للمحافظة على الأجزاء الوسطى والجنوبية من العراق.

وبسبب الانتهاكات العديدة لإدارة الحدود العراقية لحدود سومار – مندلي، تم إغلاق الحدود رسمياً في 19 آب الماضي بناءً على طلب من رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.