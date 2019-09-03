استخدمتها ضد داعش في العراق وسوريا .. بريطانيا تستعين بطائرات لحماية هرمز

ذكرت وسائل إعلام بريطانية يوم الاثنين أن لندن تدرس إرسال طائرات مسيّرة لمنطقة الخليج، لحماية سفنها في مضيق هرمز.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” عن دين باسيت، القائد بالقوات البحرية أن المسؤولين البريطانيين يدرسون إعادة نشر الطائرات المسيرة التي تستخدم في سوريا والعراق لاستهداف تنظيم “داعش” الإرهابي، من أجل حماية السفن البريطانية في الخليج.

وأضاف باسيت أن “بريطانيا تنظر في خيارات لتعزيز وجودها العسكري بالمنطقة، من بينها إرسال طائرات مسيرة لتنفيذ عمليات استطلاع”.

يشار إلى أن بريطانيا لديها حاليا سفينتين حربيتين في المنطقة، لكنها تعتمد على الطائرات الأمريكية المسيرة في عمليات الاستطلاع.

وحسب الصحيفة، أرسلت إيران مرارا طائرات مسيرة بالقرب من السفينتين الحربيتين البريطانيتين وسفن تجارية ترفع العلم البريطاني.

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية “عدم اعتداء” مع دول الخليج.