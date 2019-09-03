استدعاء ضباط شرطة كورد في كركوك للتحقيق .. لهذا السبب !

أكد مصدر أمني في شرطة مدينة كركوك ابرز المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) ، اليوم الثلاثاء ، عن استدعاء عدد من الضباط والمنتسبين في شرطة المدينة من الكورد والذين كانوا قد شاركوا في استفتاء استقلال كوردستان عام 2017 ، للتحقيق معهم .

وقال المصدر في تصريح انه تم امس استدعاء والتحقيق مع عدد من الضباط والمنتسبين الكورد من مركز شرطة عرفة (احد احياء كركوك) ، بسبب مشاركتهم في استفتاء إستقلال كوردستان الذي جرى في اقليم كوردستان في 25 سبتمبر / أيلول 2017 “.

مشيراً الى ان جميع الضباط والمنتسبين الذين تم استدعاؤهم كانوا من الكورد، وقد تم احتجازهم بعد اجراء التحقيقات، قبل ان يُطلق سراحهم بكفالة وصلت الى 3 ملايين دينار عراقي “.

يذكر ان عمليات الاعتقال والتحقيق مع الضباط والمنتسبين الكورد في كركوك قد بدأت بعد أحداث 16 اكتوبر/ تشرين الاول 2017 ولا تزال مستمرة لحد الآن.

وكان إقليم كوردستان قد أجرى استفتاءً على الاستقلال في 25 أيلول / سبتمبر عام 2017، وحظي بتأييد كاسح لصالح الاستقلال ، إلاّ أن بغداد ردت على إجراء الاستفتاء بجملة من العقوبات والإجراءات التي استهدفت مواطني كوردستان في قوتهم ومعيشتهم، ووصلت إلى حد شنها هجوماً عسكرياً واسعاً في 16 أكتوبر من العام ذاته على اغلب المناطق (المتنازع عليها) ومنها كركوك .

ومنذ تولي رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي رئاسة الحكومة الاتحادية الجديدة وزيارة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني الى بغداد حدثت انفراجة واضحة في العلاقات بين اربيل وبغداد مامهّد لمعالجة مجموعة ملفات عالقة بين الطرفين.