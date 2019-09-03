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اصابة عمال شركة بتسمم في السليمانية

اصيب ثمانية عمال نظافة يعملون في مستشفى الطوارئ في السليمانية بتسمم اثر تناولهم وجبة طعام.

وقال المتحدث باسم مديرية الصحة العامة في السليمانية ياد النقشبندي في مؤتمر صحفي عقده اليوم انه ثمانية عمال نظافة تم نقلهم الى مستشفى الاسعاف الفوري في السليمانية بسبب تناولهم وجبة طعام اشتروها من خارج المستشفى.

وبين ان ثلاث حالات غادرت المستشفى بعد تلقيها العلاج، مشيرا الى ان الحالات الخمس الاخر لا تزال ترقد في المستشفى ووضعها الصحي مستقر ومن المتوقع ان تغادر في الساعات القليلة المقبلة.

وتابع النقشبندي بالقول ان العاملين اصيبوا بالتسمم اثر تناولهم وجبة جلبوها من خارج المستشفى وليس مما تتناوله الكوادر الصحية والمرضى، مؤكدا ان الوجبات التي تعد للكوادر والمرضى تخض لفحوصات يومية وبشكل مستمر.

ونوه الى ان المصابين من العمال هم خليط من اهالي السليمانية واخرون اجانب، ومواطنون من مناطق جنوب العراق.

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