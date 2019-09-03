افتتاح معبر ” البوكمال – القائم ” الحدودي بين العراق وسوريا في هذا الموعد

افادت انباء نقلاً عن مصدر حكومي سوري ، اليوم الثلاثاء ، بموعد افتتاح معبر ” البوكمال- القائم ” الحدودي المشترك بين العراق وسوريا.

هذه الانباء التي اشارت الى انه “تم الانتهاء من كافة الأعمال اللازمة لافتتاح معبر البوكمال – القائم على الحدود السورية _العراقية الذي سيتم افتتاحه يوم السبت المقبل”.

المصدر قال ان ” المعبر بات بجهوزية تامة لاستقبال الوافدين”، مبيناً بأن “عدة لقاءات جمعت محافظ دير الزور مع رؤساء الوحدات الإدارية في منطقة البوكمال للتأكيد على جاهزية المعبر والمشاريع المنفذة”.

كما اشار إلى أنه “بالنسبة للجانب العراقي فقد بقيت اللمسات الأخيرة للانتهاء من تجهيز معبر القائم”.

وفي وقت سابق، أجرت قيادات عسكرية من العراق وسوريا، جولة اطلاعية على الحدود بين البلدين تمهيداً لإعادة افتتاح معبر “البوكمال- القائم” الحدودي.

وكان رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية كاظم العقابي ، أعلن في نيسان / ابريل الماضي الاتفاق مع الجانب السوري على فتح منفذ القائم _البوكمال للتبادل التجاري بين البلدين.

وقال العقابي في بيان ” اتفقنا مع الجانب السوري على فتح منفذ القائم البوكمال على أن يتم تهيئة المتطلبات اللازمة للتبادل التجاري ومرور الأشخاص بأقرب وقت ممكن”، مرجحاً أن “يتم توفير هذه المتطلبات في مدة أقصاها 6 اشهر”.