الاحزاب الكوردستانية تتفق على تشكيل مجلس محافظة حلبجة

توصلت الاحزاب الكوردستانية في حلبجة يوم الاثنين الى اتفاق مع رئيس الحكومة المحلية في المحافظة آزاد توفيق على تشكيل مجلس المحافظة.

وقال توفيق في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب اجتماع جمعه مع الاحزاب ان “الاطراف السياسية اتفقت على تشكيل مجلس المحافظة، وسترسل اسماء ممثليها ومرشحيها لشغل المقاعد داخل المجلس”.

واردف بالقول ان المحافظة ستبدأ بتسلم الاسماء من تلك الاطراف الى يوم الخميس المقبل المصادف 5/9/2019 لكي ترفعها الى وزارة الداخلية ومجلس الوزراء لاستكمال الاجراءات الاصولية بالمصادقة عليها.

و وصف توفيق الاجتماع بأنه كان ناجحا ومثمرا، مؤكدا انه من الضروري ان يتم تشكيل المجلس وبعدها سيتم توزيع المناصب الادارية الاخرى في حلبجة تباعا.

وكان المتحدث باسم قيادة السليمانية – حلبجة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، عطا شيخ حسن قد اعلن يوم الجمعة عن التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، وحركة التغيير على تقاسم المناصب المحلية في محافظة حلبجة.

وقال شيخ حسن في تصريح صحفي ان “الحزب الديمقراطي يرى من الضروري توسعة حدود ادارة محافظة حلبجة الى اكثر من ثلاثة اقضية”.

واضاف ان “الحزب طالب برئاسة مجلس المحافظة على ان تكون رئاسة الحكومة المحلية للاتحاد الوطني الكوردستاني، والقائممقامية لحركة التغيير”.

وتابع شيخ حسن ان الاتحاد الوطني طالب بمهلة حتى يوم الاثنين المقبل اذ من المقرر ان يُعقد اجتماع بنفس اليوم يشترك فيه الديمقراطي الكوردستاني، منوها الى ان ذلك الاجتماع سيكون حاسما وسيتم فيه توزيع المناصب.