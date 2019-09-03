التربية الكوردستانية تمنع بيع مواد في الحوانيت المدرسية

اعلنت المديرية العامة لتربية محافظة السليمانية باقليم كوردستان، الاثنين، عن قائمة بالاطعمة والمشروبات المسموح بيعها في الحوانيت المدرسية، وقائمة اخرى لأطعمة ومشروبات غير مسموحة، مطالبة جميع تربيات المحافظة تنفيذ ما جاء في هذا القرار اعتباراً من العام الدراسي المقبل.

وجاء في كتاب للمديرية موجه الى مديريات المحافظة كافة، انه يتوجب على ادارات المدارس تنفيذ ما جاء في مضمون القرار المتعلق بالاطعمة والمشروبات والمواد المسموح بيعها في الحوانيت المدرسية ومنع الاطعمة والمشروبات الواردة فيه، والعمل بمضمونه اعتباراً من العام الدرسي المقبل.

وتضمنت قائمة المسموحات عدداً من انواع الفواكه الطازجة والمجففة والكرزات المغلفة مع لفات البطاطا المسلوقة والدجاج المسلوق والبيض المسلوق والفلافل والحمص المسلوق (اللبلبي) وخلطة اللحم والطماطم والبيض (المخلمة) وكذلك تلك الانواع من الواح الكاكاو والشيكولاتة (النساتل) والذرة (الشامية).

فيما تضمنت قائمة الاطعمة والمشروبات الممنوعة كلا من (الحامض حلو) والعلكة والحليب والشرابت المعبئة في العلب الكارتونية وانواع لفات الاطعمة المقلية بالدهن وجميع انواع (الجبس) والمشروبات الغازية.