الداخلية الاتحادية : اعتقال “العقل المدبر” لعملية هروب سجناء مركز شرطة القناة

أعلنت وزارة الداخلية العراقية ، اليوم الثلاثاء ، القبض على ماوصفته بـ”العقل المدبر” لعملية هروب المتهمين بتجارة المخدرات من مركز شرطة القناة مطلع أغسطس / آب الماضي .

وأوضحت الوزارة في بيان ، ان “عملية إلقاء القبض جاءت بمتابعة شخصية من وزير الداخلية بعد توجيهه بتشكيل فريق عمل برئاسة وكيل الشرطة اللواء عماد الدليمي وعضوية مدير مكافحة الإجرام اللواء وليد خالد ومدير مكافحة المخدرات اللواء رعد مجيد والجهد الاستخباري من خلية الصقور”.

وأشار البيان، الى “القبض على المتهم الهارب بعملية نوعية”، مبينا انه “بذلك يتبقى متهم واحد قيد الملاحقة”.

وكان 15 موقوفاً هربوا في الـ 4 من أغسطس / آب الماضي ، من مركز شرطة القناة شرقي بغداد ، واعادت الأجهزة الأمنية اعتقال 13 هارباً منهم .