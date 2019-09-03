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الرافدين يصدر تعليمات جديدة بشأن منح قرض 100 مليون للموظفين

اعلن مصرف الرافدين يوم الاثنين ان قرض 100 مليون دينار التي تمنح كحد اعلى للموظفين لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية ينبغي ان يغطي 50 بالمئة من راتب الموظف الكلي مبلغ القسط والفائدة الشهرية .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان هذه القروض وضعت لها شروط من أهمها ان يكون الموظف على الملاك الدائم ومستمر بالخدمة بكتاب تأييد من دائرته ويفضل ان يكون من الذين تم توطين راتبه لدى المصرف اضافة الى ذلك ان لا يكون قد استلم قرضا سكنيا من اَي مصرف .

واشار البيان الى ان قرض 100 مليون يكون للمشاريع السكنية الاستثمارية العمودية او الأفقية.

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