العراق يسعى لعقد ”اتفاقية عربية مشتركة“ بشأن النازحين

أعلنت الحكومة العراقية إجراء مشاورات مع الدول العربية لعقد اتفاقية مشتركة تخص النازحين العرب، وذلك ضمن أعمال مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المقرر عقده الأسبوع المقبل.

وقال وزيرالهجرة العراقي نوفل بهاء موسى، قوله إن ”العراق سيقدم مقترحًا لعقد اتفاقية للنازحين العـرب، وخاصة العراقيين، ضمن جدول أعمال مجلس الجامعة العربية على المستوى الـوزاري في دورتــه 152 الـتـي سـتـعـقـد الأسبوع المقبل برئاسة العراق“.

وقال موسى بعد لقائه مـسـؤولـين في الجامعة الـعـربـيـة إن ”سبب وجودنا بالقاهرة هـو لإيـجـاد الدعم الكامل من قبل الجامعة العربية لإقـرار هذه الاتـفـاقـيـة، فهناك المـلايـين مـن الـعـرب نـازحين ومهجرين ولا بد مـن تقديم العـون لهم، وخاصة في العراق الذي لا يزال يـعـانـي من موضوع النازحين الذين تركوا ديـارهـم إثر الاعـتـداء الـغـاشـم الذي قامت بـه عصابـات داعـش، إذ نزح نحو 4 ملايين شخص، إضافة إلى وجود نازحين في الدول العربية التي تعاني من صراعات مختلفة، مثل اليمن، وسوريا“.

وشدد على أنه ”لا بد من وجـود اتفاقية تدعم هـؤلاء النازحين لحين عودتهم إلى ديارهم بعد أن تم تحريرها“.

وأضاف: ”تلك الاتفاقية ستخدم العراق وباقي الدول العربية التي تعاني من النزوح، وهو عمل إنساني لتقديم الخدمة لهم من قبل الدول العربية“.

وحول تفاصيل الاتفاقية أوضح موسى أنه اقترح بعد التوقيع على الاتفاقية، إنشاء صندوق داعم للنازحين، بإشراف الجامعة العربية، تكون الحكومات العربية على تماس مع المواطن“.