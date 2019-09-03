( اللغة العربية بين يديك)، المؤلف الجديد لكاتب هذه السطور

كريم مرزة الأسدي
( اللغة العربية بين يديك)، الإصدار الرابع والعشرون لكاتب هذه السطور؛ والثالت عن دار الفرات للثقافة والإعلام – الحلة – بابل، يتضمن الكتاب عشرة فصول بـ (318) من القطع الكبير؛ وسبق لدار الفرات أن أصدرت مؤلفين آخرين للمولف ، وهما
22 – شعراء الواحدة، وشعراء اشتهروا بواحدة: كريم مرزة الأسدي، 302 صفحة، قطع كبير، دارالفرات للثقافة والإعلام، الحلة، بابل.
الترميز الدولي:
ISBN:978-9922-9044-7-2
رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد(879) لسنة2019
23 – إخوانيات وطرائف شعراء النجف، وشوقي وصحبه: كريم مرزة الأسدي، 284 صفحة، قطع كبير، دار الفرات للثقافة والإعلام، الحلة، بابل.
الترميز الدولي:
ISBN:978-9922-9044-7-1
رقم الإيداعوفي دار الكتب والوثائق ببغداد(880) لسنة2019
فهرس الكتاب الجديد
الإهداء
إلى روح أبي
أبي قدْ طواكَ الرّدى يا أبي
المقدمة
لغتنا الجميلة بين شعرها العظيم؛ والتّمرّد العقيم…!!
الفصل الأول:
علامات الترقيم : تعريفها، تسميتها، تاريخها، أهميتها، أقسامها، مواضع استعمالها مع الأمثلة الكاملة
الفصل الثاني :
قواعد كتابة الهمزة بجميع مواقعها والألف اللينة، وتعريفهما.
الفصل الثالث:
حروف العلّة واللين والمدِّ لغةً، ودورها في الشعر العربي مع الشواهد الكاملة.
1 – حروف اللين والمد في الشعر العربي كحروف ردف وحرف تأسيس:
2 – إشباع حركات الروي أو الوصل ، أو الخروج في القوافي المطلقة إلى أحرف اللين ، أو المد :
3 – حروف المد واللين في الشعر العربي عند القصر والمد والإشباع والاختلاس كضرائر شعرية
الفصل الرابع :
مسائل نحوية:
أ – ما الكافة المكفوفة ، ومشاهد نحوية أخرى
ب – المنصوب بنزع الخافض في الجملتين الفعلية والاسمية.
الفصل الخامس:
تطورعلم البديع حتى البلاغة…!!
أولًا : البدايات
ثانيًا : بدايات الصريع ودور ابن المعتز في ترسيخ (البديع).
الفصل السادس:
شعر التفعيلة وعلم العروض:
1 – خاطرة: بحور شعر التفعيلة، وما يكتبون!!!
2 – تقطيع شعر تفعيلة لشعراء كبار، ولمعظم البحورالمستعملة.
الفصل السابع
ابن زيدون : حياته شعره و ولّادته
1- الحلقة الأولى : ابن زيدون عـاد يُبكيـنـا، والولادة لِمَن يشتهيها…!!
2 – الحلقة الثانية : ابن زيدون بين ابن عبدوس والولّادة ،الخاطفُ والمخطوف…!!
3 – الحلقة الثالثة : ابن زيدون بين موقفٍ ضيّعهُ وشعرٍ أبدعهُ
ابن الرومي والبحتري استطراداً
4 – الحلقة الرابعة : ابن زيدون : يَجْرَحُ الدَّهْرُ وَيَأسُو
الفصل الثامن
السرقات الأدبية ما لها وما عليها …!!
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بين النحل وتوارد الخواطر ونظرية التأثر والتأثير.
الفصل التاسع
أرقّ الغزل في الشعر العربي، وما تتذوقون…!!
الفصل العاشر :
خمس قصائد للمؤلف
قصيدة الشهيد : وَكُـلُّ صَخْرَةِ قَـاع ٍتَقْـذِفُ الزَّبَدَا
الدامغة : (أناتك لا تعجلْ عليَّ مُرائيا)
حنانيك لي بين الفراتين ِ أضلعُ
قصيدة للطالبي مهداة لكاتب هذه السطور تحت عنوان ( وميضٌ يرتل طاعته ) : حكايا أبي مِن سنبلِ النورِ تسطعُ
عاش العراقُ ، ليبقى فوقَ مَـــــنْ وصفا