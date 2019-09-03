Posted on by

( اللغة العربية بين يديك)، المؤلف الجديد لكاتب هذه السطور

كريم مرزة الأسدي

( اللغة العربية بين يديك)، الإصدار الرابع والعشرون لكاتب هذه السطور؛ والثالت عن دار الفرات للثقافة والإعلام – الحلة – بابل، يتضمن الكتاب عشرة فصول بـ (318) من القطع الكبير؛ وسبق لدار الفرات أن أصدرت مؤلفين آخرين للمولف ، وهما
22 – شعراء الواحدة، وشعراء اشتهروا بواحدة: كريم مرزة الأسدي، 302 صفحة، قطع كبير، دارالفرات للثقافة والإعلام، الحلة، بابل.
الترميز الدولي:
ISBN:978-9922-9044-7-2
رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد(879) لسنة2019
23 – إخوانيات وطرائف شعراء النجف، وشوقي وصحبه: كريم مرزة الأسدي، 284 صفحة، قطع كبير، دار الفرات للثقافة والإعلام، الحلة، بابل.
الترميز الدولي:
ISBN:978-9922-9044-7-1
رقم الإيداعوفي دار الكتب والوثائق ببغداد(880) لسنة2019

فهرس الكتاب الجديد

الإهداء
إلى روح أبي
أبي قدْ طواكَ الرّدى يا أبي

المقدمة
لغتنا الجميلة بين شعرها العظيم؛ والتّمرّد العقيم…!!

الفصل الأول:
علامات الترقيم : تعريفها، تسميتها، تاريخها، أهميتها، أقسامها، مواضع استعمالها مع الأمثلة الكاملة

الفصل الثاني :
قواعد كتابة الهمزة بجميع مواقعها والألف اللينة، وتعريفهما.

الفصل الثالث:
حروف العلّة واللين والمدِّ لغةً، ودورها في الشعر العربي مع الشواهد الكاملة.
1 – حروف اللين والمد في الشعر العربي كحروف ردف وحرف تأسيس:
2 – إشباع حركات الروي أو الوصل ، أو الخروج في القوافي المطلقة إلى أحرف اللين ، أو المد :
3 – حروف المد واللين في الشعر العربي عند القصر والمد والإشباع والاختلاس كضرائر شعرية
الفصل الرابع :
مسائل نحوية:
أ – ما الكافة المكفوفة ، ومشاهد نحوية أخرى
ب – المنصوب بنزع الخافض في الجملتين الفعلية والاسمية.
الفصل الخامس:
تطورعلم البديع حتى البلاغة…!!
أولًا : البدايات
ثانيًا : بدايات الصريع ودور ابن المعتز في ترسيخ (البديع).

الفصل السادس:
شعر التفعيلة وعلم العروض:

1 – خاطرة: بحور شعر التفعيلة، وما يكتبون!!!
2 – تقطيع شعر تفعيلة لشعراء كبار، ولمعظم البحورالمستعملة.

الفصل السابع
ابن زيدون : حياته شعره و ولّادته
1- الحلقة الأولى : ابن زيدون عـاد يُبكيـنـا، والولادة لِمَن يشتهيها…!!
2 – الحلقة الثانية : ابن زيدون بين ابن عبدوس والولّادة ،الخاطفُ والمخطوف…!!
3 – الحلقة الثالثة : ابن زيدون بين موقفٍ ضيّعهُ وشعرٍ أبدعهُ
ابن الرومي والبحتري استطراداً
4 – الحلقة الرابعة : ابن زيدون : يَجْرَحُ الدَّهْرُ وَيَأسُو

الفصل الثامن
السرقات الأدبية ما لها وما عليها …!!
.

بين النحل وتوارد الخواطر ونظرية التأثر والتأثير.

الفصل التاسع
أرقّ الغزل في الشعر العربي، وما تتذوقون…!!

الفصل العاشر :
خمس قصائد للمؤلف
قصيدة الشهيد : وَكُـلُّ صَخْرَةِ قَـاع ٍتَقْـذِفُ الزَّبَدَا
الدامغة : (أناتك لا تعجلْ عليَّ مُرائيا)
حنانيك لي بين الفراتين ِ أضلعُ
قصيدة للطالبي مهداة لكاتب هذه السطور تحت عنوان ( وميضٌ يرتل طاعته ) : حكايا أبي مِن سنبلِ النورِ تسطعُ
عاش العراقُ ، ليبقى فوقَ مَـــــنْ وصفا Image previewImage preview

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close