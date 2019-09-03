( اللغة العربية بين يديك)، المؤلف الجديد لكاتب هذه السطور

كريم مرزة الأسدي

( اللغة العربية بين يديك)، الإصدار الرابع والعشرون لكاتب هذه السطور؛ والثالت عن دار الفرات للثقافة والإعلام – الحلة – بابل، يتضمن الكتاب عشرة فصول بـ (318) من القطع الكبير؛ وسبق لدار الفرات أن أصدرت مؤلفين آخرين للمولف ، وهما

22 – شعراء الواحدة، وشعراء اشتهروا بواحدة: كريم مرزة الأسدي، 302 صفحة، قطع كبير، دارالفرات للثقافة والإعلام، الحلة، بابل.

الترميز الدولي:

ISBN:978-9922-9044-7-2

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد(879) لسنة2019

23 – إخوانيات وطرائف شعراء النجف، وشوقي وصحبه: كريم مرزة الأسدي، 284 صفحة، قطع كبير، دار الفرات للثقافة والإعلام، الحلة، بابل.

الترميز الدولي:

ISBN:978-9922-9044-7-1

رقم الإيداعوفي دار الكتب والوثائق ببغداد(880) لسنة2019

فهرس الكتاب الجديد

الإهداء

إلى روح أبي

أبي قدْ طواكَ الرّدى يا أبي

المقدمة

لغتنا الجميلة بين شعرها العظيم؛ والتّمرّد العقيم…!!

الفصل الأول:

علامات الترقيم : تعريفها، تسميتها، تاريخها، أهميتها، أقسامها، مواضع استعمالها مع الأمثلة الكاملة

الفصل الثاني :

قواعد كتابة الهمزة بجميع مواقعها والألف اللينة، وتعريفهما.

الفصل الثالث:

حروف العلّة واللين والمدِّ لغةً، ودورها في الشعر العربي مع الشواهد الكاملة.

1 – حروف اللين والمد في الشعر العربي كحروف ردف وحرف تأسيس:

2 – إشباع حركات الروي أو الوصل ، أو الخروج في القوافي المطلقة إلى أحرف اللين ، أو المد :

3 – حروف المد واللين في الشعر العربي عند القصر والمد والإشباع والاختلاس كضرائر شعرية

الفصل الرابع :

مسائل نحوية:

أ – ما الكافة المكفوفة ، ومشاهد نحوية أخرى

ب – المنصوب بنزع الخافض في الجملتين الفعلية والاسمية.

الفصل الخامس:

تطورعلم البديع حتى البلاغة…!!

أولًا : البدايات

ثانيًا : بدايات الصريع ودور ابن المعتز في ترسيخ (البديع).

الفصل السادس:

شعر التفعيلة وعلم العروض:

1 – خاطرة: بحور شعر التفعيلة، وما يكتبون!!!

2 – تقطيع شعر تفعيلة لشعراء كبار، ولمعظم البحورالمستعملة.

الفصل السابع

ابن زيدون : حياته شعره و ولّادته

1- الحلقة الأولى : ابن زيدون عـاد يُبكيـنـا، والولادة لِمَن يشتهيها…!!

2 – الحلقة الثانية : ابن زيدون بين ابن عبدوس والولّادة ،الخاطفُ والمخطوف…!!

3 – الحلقة الثالثة : ابن زيدون بين موقفٍ ضيّعهُ وشعرٍ أبدعهُ

ابن الرومي والبحتري استطراداً

4 – الحلقة الرابعة : ابن زيدون : يَجْرَحُ الدَّهْرُ وَيَأسُو

الفصل الثامن

السرقات الأدبية ما لها وما عليها …!!

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بين النحل وتوارد الخواطر ونظرية التأثر والتأثير.

الفصل التاسع

أرقّ الغزل في الشعر العربي، وما تتذوقون…!!

الفصل العاشر :

خمس قصائد للمؤلف

قصيدة الشهيد : وَكُـلُّ صَخْرَةِ قَـاع ٍتَقْـذِفُ الزَّبَدَا

الدامغة : (أناتك لا تعجلْ عليَّ مُرائيا)

حنانيك لي بين الفراتين ِ أضلعُ

قصيدة للطالبي مهداة لكاتب هذه السطور تحت عنوان ( وميضٌ يرتل طاعته ) : حكايا أبي مِن سنبلِ النورِ تسطعُ

عاش العراقُ ، ليبقى فوقَ مَـــــنْ وصفا