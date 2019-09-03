باحث عراقي يكتشف تأثير “خطرا” للغة السياسين في البرامج الحوارية

كشفت دراسة حديثة للتدريسي في قسم الصحافة الاذاعية والتلفزيونية المدرس الدكتور عادل عبد الرزاق الغريري، عن وجود تغييرات واضحة في المنظومة القيمية للمجتمع العراقي نتيجة استخدام وسائل الاعلام الرقمية.

وجاءت الدراسة تحت عنوان “استخدامات وسائل الإعلام الرقمي وتأثيرها على بناء المنظومة القيمية للمجتمع العراقي”.

وتطرقت إلى “مفهوم الإعلام الجديد ودلالاته، وما يوفره من خدمات تفاعلية تجعل مستقبل المادة الإعلامية مشاركاً معها في بعض الأحيان وصانعاً لها في أحيان أخرى، وكذلك محاولة التعرف على الآثار الايجابية والسلبية لاستخدام وسائل الإعلام الرقمي على بناء المنظومة القيمية للمجتمع العراقي”.

وبينت الدراسة أن “الفيس بوك يعد من أكثر الوسائل الرقمية استخداما في المجتمع العراقي ويأتي في المرتبة الثانية اليوتيوب”، مبينا ان “الفئة الشبابية هم الفئة الأكثر استخداماً لوسائل الإعلام الرقمي”.

واشارت الى ان “التأثيرات الايجابية في استخدام وسائل الإعلام الرقمي تكمن في البحث عن معلومات علمية جديدة، الاطلاع على اخبار البلد والانفتاح على الثقافات الاخرى، ناهيك عن تعريف الاخرين بثقافاتنا”.

وبحسب الدراسة فان “ابرز التأثيرات السلبية لاستخدام وسائل الاعلام الرقمية على المنظومة القيمية للمجتمع تتمثل في هدر الوقت، زيادة الخلافات بين الاشخاص في الاراء، تعلم مهارات وكلمات دخيلة، التشجيع على اقامة علاقات غير شرعية مع الجنس الاخر”.