باريس يُؤكد علو كعبه.. ونيمار يدفن كبرياء برشلونة

بعد الكثير من التكهنات حول مستقبله، وصلت مفاوضات انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، إلى طريق مسدود.

ويرغب النادي الفرنسي في بيع نيمار مقابل الأموال فقط، فيما كان يأمل برشلونة إنهاء الصفقة مقابل لاعبين من صفوفه، وسط تكهنات تشير إلى أن سان جيرمان رفض مبادرة نيمار بسداد 20 مليون يورو من ماله الخاص لتسهيل عودته إلى الكامب نو، واعتبرتها خطوة غير قانونية.

وتواصل مسؤولو برشلونة مع نيمار، لإبلاغه بأن النادي بذل كل ما في وسعه للحصول على خدماته، إلا أن طلبات سان جيرمان كانت مرتفعة للغاية.

معارك حامية الوطيس:

أثبت باريس سان جيرمان مجدداً، علو كعبه على نادي برشلونة، فالفريق الباريسي دائماً ما يظفر باللاعبين الذين يريدهم من البارسا، بينما يجد هذا الأخير صعوبات بالغة في إقناع ناصر الخليفي بالتخلي عن أوراقه الأساسية.

أخبار متعلقة

البداية كانت مع ماركو فيراتي الذي انقطع عن بداية فترة الإعداد لفريقه، قبل موسمين، وتزامن ذلك مع تصريح مثير للجدل لوكيله دوناتو دي كامبلي، قال فيه إن موكله يعامل مثل “السجين” في باريس كورقة ضغط على مسؤولي حديقة الأمراء لإقناعهم ببيع اللاعب الإيطالي لنادي برشلونة.