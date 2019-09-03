برنامج اممي انمائي يساهم باعمار العراق بمبلغ 33 مليون دولار

وقعت الحكومة العراقية، الاثنين، اتفاقا مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عبر مساهمة الحكومة بقيمة 33 مليون دولار؛ لدعم نشاطات مشاريع إعادة الاستقرار في العراق.

وقالت الحكومية العراقية، في بيان لها، إنها بهذه المساهمة المالية تصبح أحد أكبر 10 مانحين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال إعادة الاستقرار في العراق.

وأضافت الحكومة في بيانها، أن هذه المشاريع تشمل تأهيل البنى التحتية وتوفير الخدمات الأساسية؛ كالماء والكهرباء والرعاية الصحية والإسكان والتعليم، في المناطق المحررة والمتضررة، لا سيما في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك والبصرة.

وبحسب البيان، يعكس هذا الاتفاق التزام العراق بالشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة؛ الرامية إلى إعادة الاستقرار في المناطق المحررة وإعادة النازحين، وبناء وتأهيل البنى التحتية في المحافظات التي عانت وتضررت جراء الظروف التي مرت بالبلاد.

يذكر أن مشروع إعادة الاستقرار في العراق التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي أكمل أكثر من ألفي مشروع لإعادة الاستقرار حتى الآن يستفيد منه أكثر من 8 ملايين عراقي.

وانطلق المشروع في يونيو/ حزيران 2015؛ بناء على طلب من الحكومة العراقية وبدعم من التحالف الدولي ضد داعش، لدعم جهود العراق لإعادة الاستقرار سريعاً إلى المناطق المحررة، ومساعدة النازحين على العودة إلى مناطقهم.