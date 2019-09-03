بسبب حادث اخير.. تحالف الحلبوسي: منظومة العراق الامنية تعرضت للعجز والفشل

كشف تحالف القوى العراقية، بزعامة محمد الحلبوسي، الاثنين، عن وجود ما اسماه بـ”الفشل والعجز” في المنظومة الامنية العراقية.

وقال القيادي في التحالف، النائب يحيى المحمدي، ان “الضبابية لازالت قائمة في المشهد الأمني العراقي، فيما يتعلق بقصف مقرات الحشد الشعبي في أكثر من منطقة في البلاد”.

وبين المحمدي ان “هناك عجزا واضحا في المنظومة الامنية العراقية في تحديد الجهة، التي قامت بقصف مقرات الحشد الشعبي، خصوصا ان هذه المنظومة صرف عليها مبالغ طائلة وكبيرة جداً”.

وأضاف ان “عدم وجود اعلان رسمي حتى الساعة لعمليات قصف مقرات الحشد الشعبي، هي نقطة فشل على المنظومة الأمنية للتصدي لمثل هكذا خروقات، او على الاقل معرفة من هي الجهة المعتدية على سيادة البلاد”.وكان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس حمل امريكا مسؤولية عمليات استهداف لمقار الحشد، عبر “إدخال أربع طائرات مسيرة إسرائيلية” إلى العراق لـ”تنفيذ طلعات جوية تستهدف مقرات عسكرية عراقية”.

وهدد المهندس في بيانه بأن الحشد سيتعامل مع أي طائرات أجنبية تحلق فوق مواقعه دون علم الحكومة العراقية، على أنها طائرات “معادية”.

إلا ان رئيس هيئة الحشد فالح الفياض نأى بنفسه عن توجيه أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة، وقال إن بيان المهندس “لا يمثل الموقف الرسمي للحشد الشعبي”.

ونفى البنتاغون اتهامات الحشد.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “لسنا متورطين في الانفجارات التي وقعت أخيرًا”، مضيفًا أن الوجود الأمريكي في العراق هو لدعم جهود البلاد ضد المتشددين.

وتعرضت أربع قواعد يستخدمها الحشد الشعبي الذي يضم فصائل شيعية موالية لإيران، لانفجارات غامضة خلال الشهر الماضي، كان آخرها الثلاثاء الماضي، في مقر قرب قاعدة بلد الجوية التي تؤوي عسكريين أمريكيين شمال بغداد.