بعد نحو عام من ترؤسه الحكومة.. ما موقف الصدر من عبدالمهدي وماذا طلب منه؟

كشف التيار الصدري، الاثنين، عن موقف زعيمه مقتدى الصدر، من اداء وعمل الحكومة العراقية، برئاسة عادل عبدالمهدي، الذي قارب على نهاية عامه الاول في المنصب.

وقال القيادي في التيار حاكم الزاملي، ان “الصدر مع بناء الدولة العراقية، ومع ان يكون قرار الحكومة عراقيا وتكون الدولة متماسكة، ويكون البرلمان تشريعاته تخدم الشعب العراقي، لكن ما يزال المواطن يعاني، فلغاية الساعة لا تغيير في الاداء الحكومي او البرلماني”.

وبين الزاملي انه “لا حلول لدى الحكومة حتى الساعة للقضايا المهمة التي تهم المواطن من البطالة قضية الخدمات والكهرباء والماء، وغيرها الكثير، من الملف الصحي او التربوي”، مؤكدا ان “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، غير راضٍ على عمل حكومة عادل عبدالمهدي، وهو قدم العديد من النصائح والتوجيهات الى شخص رئيس الوزراء، وعموم الحكومة، لكن هي لم تستجب لها”.