رئيس برشلونة: لن نصبح أضحوكة في الوسط الرياضي

موقع سبورت 360 – سيطر مستقبل نيمار دا سيلفا على فترة الانتقالات الصيفية، فنجم باريس سان جيرمان الأول كان يرغب في الرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية، والعودة إلى فريقه السابق برشلونة.

غير أن تمسك باريس سان جيرمان بالحصول على مبلغ مالي ضخم، صعّب مهمة برشلونة في حسم صفقة نيمار دا سيلفا، الذي كان يأمل في العودة إلى ناديه السابق، واللعب مجدداً وسط جماهير الكامب نو.

وأجرى برشلونة مفاوضات مكثفة مع مسؤولي باريس سان جيرمان، حيث اجتمعت إدارة الناديين في مناسبات عديدة، كان أبرزها يوم الخميس الماضي، حينما التقى جوسيب ماريا بارتوميو وناصر الخليفي في العاصمة الفرنسية.

وقدم برشلونة عرضاً مالياً بقيمة 150 مليون يورو بالإضافة إلى عثمان ديمبيلي (إعارة لموسم واحد) وإيفان راكيتيتش وجان كلير توديبو (انتقال دائم)، لكن باريس سان جيرمان رفض العرض.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو ضرب الطاولة بعدما رفض سان جيرمان العرض السابق، وقال : “انتهى الموضوع، ينبغي علينا نسيان الصفقة، لن نُصبح أضحوكة في الوسط الرياضي”.

يذكر أن العلاقة بين برشلونة وسان جيرمان ليست على ما يرام، فكلما أراد النادي الكتالوني إغلاق صفقة باريسية، إلا ورفض ناصر الخليفي الجلوس على طاولة المفاوضات مع بارتوميو، وما رابيو، فيراتي ودي ماريا، إلا خير مثال وأبرز دليل.