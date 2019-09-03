عبقري الرياضيات الكوردي الاول ضمن أفضل 50 شخصية عالمية مفكرة لهذا العام

في استفتاء عالمي اجرته مؤسسة بريطانية

في استفتاء عالمي أجرته مؤسسة بروسبيكت Prospect البريطانية عبر مشاركة آلاف المصوتين لاختيار أفضل المفكرين في العالم، تمكن العالم وعبقري الرياضيات الكوردي كوجر بيركار، الحاصل على جائزة فيلدز العالمية للرياضيات (تعادل جائزة نوبل) من الحصول على المركز الاول ضمن قائمة أفضل 50 شخصية عالمية مفكرة لسنة 2019.

في استفتاء عالمي أجرته مؤسسة بروسبيكت Prospect البريطانية عبر مشاركة آلاف المصوتين لاختيار أفضل المفكرين في العالم، تمكن العالم وعبقري الرياضيات الكوردي كوجر بيركار، الحاصل على جائزة فيلدز العالمية للرياضيات (تعادل جائزة نوبل) من الحصول على المركز الاول ضمن قائمة أفضل 50 شخصية عالمية مفكرة لسنة 2019.

وأعلنت المؤسسة ، اليوم الثلاثاء ، بأن البروفيسور في جامعة “كمبريدج” البريطانية العالم الكوردي كوجر بيركار، قد حصل على المركز الاول كافضل مفكري العالم لهذا العام.

وكان العالم الكوردي من شرق كوردستان (كوردستان إيران) اللاجىء في بريطانيا كوجر بيركار، وهو بروفيسور ومحاضر في جامعة “كمبريدج”، قد حصل على جائزة “فيلدز”برفقة ثلاثة علماء آخرين تكريماً لإسهاماتهم في مجال الرياضيات في حفل أقيم بالعاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو في أغسطس/آب 2019 .

وبيركار وهو شاب من مدينة مريوان بشرق كوردستان انتقل كلاجئ إلى بريطانيا الذي يعمل فيها حالياً كأستاذ جامعي .

وتعد جائزة فيلدز التي حصل عليها بيركار العام الماضي ، الجائزة الأكثر أهمية على مستوى العالم في مجال الرياضيات ، وقد أسسها عالم الرياضيات الكندي، جون تشارلز فيلدز، وهي تُمنح مرة كل أربع سنوات منذ عام 1936 لمن هم أقل من 40 عاماً، بعد اجتماع عدد كبير من علماء الرياضيات من جميع أنحاء العالم .

وكان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، قد هنأ العالم الكوردي كوجر بيركار بفوزه بـ “وسام فيلدز”.

وقال في برقية تهنئة له، إن “هذا النجاح أدخل السرور على قلوب الشعب الكوردي وأنا كفرد من بين 40 مليون كوردي سعيد جداً بفوزكم وفخور به وأتمنى لك المزيد من النجاح والتقدم”.