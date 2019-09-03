عضو بمجلس البصرة : لا توجد دولة والقانون لايُطبق في المحافظة

قال عضو باللجنة الأمنية في محافظة البصرة العراقية (اقصى الجنوب) ، ان القانون لا يُطبق في المحافظة، فيما كشف عن مصير رجل الأمن الذي يحاول تنفيذ القانون.

وقال كريم الشواك : “لا توجد دولة في البصرة.. القاتل وتجار المخدرات يخرجون بعد أيام من السجن بسبب عدم وجود عقوبات صارمة”.

ويقدر مسؤولون في البصرة عدد السجناء بسبب تجارة وتعاطي المخدرات بنحو 4 آلاف معتقل.

واشار الشواك في تصريح صحفي ، إن “القوات الأمنية في البصرة، تخشى من تنفيذ أوامر الاعتقال التي تصدر بحق المجرمين، خوفا من المحاسبة العشائرية”، مبينا أن “الشرطي قد يضطر أن يدفع 100 مليون (فصل) كغرامة إلى العشيرة لأنه حاول تنفيذ القانون”.

وكان وزير الداخلية، ياسين الياسري، الذي زار محافظة البصرة ، الاحد الماضي ، هدد بفرض عقوبات رادعة على العشائر المتسببة بالنزاعات العشائرية في محافظة البصرة، فيما أشار الى أنه سيتم تفعيل أوامر القبض ومطاردة بحق جميع المطلوبين ، بعدها استدعى الياسري، شيخي عشيرتين في البصرة بعد نشوب نزاع عشائري بينهما.

وبحسب تصريحات سابقة لقائد شرطة البصرة، فإن حجم السلاح لدى العشائر في محافظة البصرة يعادل سلاح فرقتين عسكريتين.