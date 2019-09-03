عملية أمنية لتطهير قرى هبهب.. وداعش يهاجم نقطة عسكرية قرب سامراء

أفاد مصدر أمني، أمس الاثنين، بأن عنصرا من اللواء 313 قتل وأصيب اثنان إثر اشتباكات مع عناصر من تنظيم داعش في سامراء.

وقال المصدر إن “الإرهابيين هاجموا نقطة أمنية تابعة للواء 313 في منطقة الزور في سامراء، اندلعت على إثرها اشتباكات مسلحة أدت إلى مقتل أحد عناصر سرايا السلام وإصابة اثنين آخرين”.

وأضاف المصدر أن “قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة إلى الطب العدلي”. كما أفاد قائممقام سامراء محمود خلف، أن الهجوم المسلح أعقبته اشتباكات عنيفة بين داعش والحشد الشعبي.

لكم قائممقام سامراء لم يكشف عن الخسائر الناجمة عن المواجهات المسلحة بين داعش والحشد.

ورغم الإعلان الرسمي، نهاية 2017 عن هزيمة داعش في العراق، إلا أن القادة العسكريين العراقيين يؤكدون أن التنظيم يمتلك خلايا نائمة تعمل بشكل فردي في المناطق المحررة. وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع، تدمير مضافة لداعش في معسكر عائشة شمالي محافظة ديالى. وجاء في بيان الوزارة أنه “على ضوء معلومات استخبارية دقيقة أفادت بوجود مضافة وموضع لداعش الإرهابي في معسكر عائشة بمنطقة العظيم في ديالى داهمت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفوج الأول لواء مغاوير قيادة عمليات ديالى مع قوة من الفوج المذكور، المضافة وضبطت بداخلها كدسا للعتاد يضم عبوات ناسفة وقنابر هاون عيار ٨٢ و٦٠ ملم بالإضافة إلى صاروخ بازوكة حراري وملابس عسكرية للدواعش ومواد غذائية”.

وقد تكفلت المفارز الهندسية التابعة للقيادة بتدمير المضافة ومحتوياتها بصورة كاملة. وفي وقت سابق من يوم أمس، نفذت شرطة ديالى عملية أمنية في قرى ناحية هبهب شمال غربي المحافظة لملاحقة فلول داعش. وقالت المديرية في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “قوة أمنية من قسم شرطة هبهب ومديرية شؤون الأفواج وفوج طوارئ ديالى النموذجي وسرية سوات الأولى وسرية فض الشغب ومفارز الاستخبارات ومكافحة إرهاب ديالى ومفارز الأمن الوطني والجهد الهندسي شرعت بمداهمة وتفتيش قرى بازول بيرة وبازول بيك لملاحقة فلول داعش الإرهابية ومنعهم من إيجاد ملاذ آمن في المناطق والقرى النائية”.

وأضافت أن “العملية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه تمهيداً لعرضه على القضاء”.