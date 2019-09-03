قصيدة حب من نظم الشاعر نزار قباني

أذا مرً يومُ ، ولم اتذكر

به ان اقول : صباحكِ سُكًر

ورحتُ اخطً كطفل صغير

كلاما غريبا على وجه دفتر

فلا تضجري من ذهولي وصمتي

ولا تحسبي ان شيئا تغيًر

فحين انا لا اقول ُ أحبُ

فمعناه اني احبك اكثر

اذا جئتني ذات يوم بثوب

كعشب البحيرات ، اخضر ، اخضر

وشعرك ملقبىً على كتفيكِ

كبحر ، كأبعاد ليلِ مبعثر

ونهدكِ ، تحت ارتفاف القميص

شهيُ ، شهيُ ، كطعنة خنجر

ورحتُ اعبً دخاني بعمق

وارشف حبر دواتي واسكر

فلا تنعتيني بموت الشعور

ولا تحسبي ان قلبي تحجر

فالبوهمِ اخلقُ منكِ إلهاً

واجعلُ نهدك قطعة جوهر

وبالوهم ، ازرع شعركِ دفلى

وقمحا ، ولوزا ، وغابات زعتر

اذا ما جلستِ طويلا امامي

كمملكة من عبير ومرمر

واغمضتُ عن طيباتك عيني

واهملت شكوى القميص المعطًر

فلا تحسبي اني لا اراكِ

فبعض المواضيع بالذهن يُبصر

ففي الظل يغدو لعطرك صوتُ

وتصبح ابعاد عينيك اكبر

احبكِ فوق المحبة ، لكن

دعيني اراكِ كما اتصور

* مقتبس من ديوان الشاعر م 1 ص 469