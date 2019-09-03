لاتوجد دولة عربية واحدة مستقلة؟؟؟؟

ومن يدعي خلاف ذلك ؛فهو لايفهم في ألسياسة ودهاليزها ؛مصر ألأردن ألسعودية ألعراق …..ألخ ألخ؟؟؟.1- مصر ناقصة ألسيادة على أراضيها في سيناء ؛لايحق للقوات ألمصرية ألدخول ألى سيناء ؛ألا بموافقة آسرائيل وأمريكا ؛وهي تلتزم بمقررات كامب ديفيد ؛وتحاصر أهل غزة ؛وتمنع عنهم ألغذاء وألدواء ؛وترفض دخول ألمرضى ألا بعد شق ألأنفس؟؟2-مشايخ ألخليج ؛عبارة عن مستوطنات غربية ؛أمريكية ؛وتدفع سنويا ألمليارات لأسيادهم في واشنطن وبقية دول أوربا ؛وتوجد فيها قواعد عسكرية من حلف ألناتو وحلفائه؟؟؛ويتم تجديد بقائهم على ألكراسي ؛بعد دفع ألجزية؟؟ 3- ألعراق ؛يدار من قبل ألسفارة ألأمريكية في بغداد ؛فأذا خرجوا عن طاعتهم ؛سيشجعون ألأكراد ؛بأعلان دولتهم ألمستقلة ؛وعلى نفس ألمنوال ؛تنشأ دولة في غرب ألفرات تحت ألحماية ألأمريكية ؛ويتركون ألوسط وألجنوب تحت رحمة أهل ألعمائم ؛ مشغوليين ؛بالزيارات ألمليونية وألبكاء والعويل؛وألمسؤولين مهتمون بنقل أموال ألعراق ألى ألبنوك ألأجنبية ؛وعندما يشعرون بالخطر ؛يهربون ألى بقاع ألعالم ؛بعد أن حصلوا على ألغنائم؟؟ ؟؟.4- لبنان دولة تتعرض للضغوط ألأمريكية ؛بسبب مقاومة مجاهدي حزب ألله ؛للكيان ألصهيوني ألمحتل؟؟. الحريري ؛يخدم مصالحهم في لبنان ويطبق قرارات أسياده في ألرياض { بعد أن شبعوه بالضرب وألأهانات ؛وأعتقلوه لتأديبه لخروجه على أسياده؛ في مستوطنة آل سعود؟؟} .5- ألسودان قسمه ألنميري كانتونات ؛بعد أن أستولى على ألحكم ؛ أصبح يجند ألمرتزقه ؛لقتل ألشعب أليمني ؛بعد أن دفعت له مشيخة ألعار في ألرياض ؛مئات ألملايين ؟؟ .6-جيوشنا تأسست لحماية ألسلطان وليس ألأوطان ؟؟ .ألشعوب ألعربية لاقيمة لهم؛ وليس لهم كرامة في أوطانهم ؛وانما يعاملون من قبل حكامهم كعبيد قن!! .7-وزير خارجية ألبحرين ينتقد هجوم حزب ألله على أسرائيل ؛ويتهم لبنان بالتفرح ويدعوا مواطنيه ألى مغادرة لبنان؟؟.8-نائب رئيس ألأركان ألأسرائيلي ألسابق ؛قال أن حزب ألله وعد؛ ونفذ وعده ؟؟.9-صدام لم يرد على قصف أسرائيل للمفاعل ألنووي {تموز} ؛فقام بضرب حلبجة بالغازات ألسامة؟؟.وما تفعل بالسيف أذا لم تك قتالا فكسر حلة ألسيف وأعمل لك

أحجالا؟؟.10-حزب ألله هزم آسرائيل مرتين؛ في تحرير جنوب لبنان ؛وفي ضرب ألمجنزرة ألأسرائلية وتدميرها وقتل جنودها مؤخرا؟.وزير أمارتي يقول ؛أعتداء دولة على أخرى يحرمه ألقانون ألدولي ؛ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها ؛وتعرض شعبها للخطر ؛هو تهاون كبير؛ فهي تتحمل مسؤؤليتها{أي لبنان؟؟} ؛ما رأيك يا سعادة ألوزير ؛بالأعتداء على ألشعب أليمني ؛وقتل مئات الألوف من الآبرياء ؛.وتقسيم أليمن ألى كانتونات قبيلية تقتل بعضها بعضا؟؟ .أ11-ألجيش ألسعودي يقتل شعبه في آتون ألحروب ؛بينما ينعم شيوخه من آل سعود ؛في أمتلاك ألمليارات ؛ألتي تصرف في ألملاهي ألليلية مع ألغواني ؛وفي لعب ألقمار؛في كازينوهات؛ لندن وباريس ومونتي كارلوا؟؟.12-من يدير شؤون دول ألخليج ؛هم سفراء ألدول ألغربية وأمريكا ؛ يبيعون ألأسلحة لهم؛ لقتل شعوبهم وليس لحمايتهم ؛كما حصل في أفغانستان ؛وألحرب ألقذرة في أليمن ؛ ألتي تكلف شهريا ألمليارات من ألدولارات ؛وماهي ألخطورة ألتي يشكلها ألشعب أليمني ؛ بينما توجد في أراضيكم أساطيل ألعالم ؛بمافيها آسرائيل؟؟.13- لماذا ساهمتم في ألعدوان على ألشعب ألأفغاني ؛ ودربتم داعش وألقاعدة وسلحتموهم بأحدث ألأسلحة ؛وتدمير أفغانستان أرضا وشعبا ؛بالنيابة عن ألعم سام ؟؟ 14 -.أليس أهل فلسطين أولى بهذه ألأسلحة لتحرير بلادهم من ألمحتل ألصهيوني ؛ألذين دنسوا ألقدس ألشريف بأحذيتهم ؛وتبولوا على سجاداته ؛{أول ألقبلتين وثاني ألحرمين}؟؟.15-نائب آسرائيلي يقترح ؛أحتلال ألقطاع ؛بتعاون ألجيش ألأسرائيلي ؛وجيوش من ألدول ألعربية ألمعتدلة للقضاء على حماس؟؟.صداه وصل ألى وزير خارجية ألبحرين ؛قائلا .أن أليهود هم أصحاب ألأرض ؛وأن ألفلسطينين ؛ غجر وبدو رحل؛دخلوا ألى فلسطين وأستوطنوا فيها ؛بعد ألحملة ألتي شنت في أوربا ضد أليهود في ألحرب ألعالمية ألثانية ؟؟عربي يدافع عن آسرائيل ؛ويتهم أهلها بأنهم دخلاء؟؟.16-واشنطن علقت على ضرب أسرائيل بالصواريخ ؛من قبل مجاهدي حزب ألله ؛بأنه يقوض فرص ألسلاح ؟؟.أي سلام يتحدثون عنه؛وألأراضي ألفلسطينيه ؛أبتلعت ؛وأصبحت مستعمرات صهيونية ؛ وألقدس ستتحول ألى كنيس يهودي؟؟؛وشر ألبلية مايضحك ؟؟ 17-حصار آيران حق مشروع؛ وفق قانون واشنطن ؛وأمتلاك آسرائيل لترسانة نووية

؛دفاع عن ألنفس؟؟.18-لاتوجد في ألوقت ألحاضر في ألعالم ألعربي دول مستقلة ؛فمعظمها تقع تحت حماية ألدول ألكبرى ؛بينما آيران وألهند وفيتنام ؛وجنوب أفريقيا وكوبا دول مستقلة كاملة ألسيادة على أراضيها ومواردها؛ وألأخيرة هزمت ألقوات ألأمريكية في جزيرة أم ألخنازير ؛في ستينيات ألقرن ألماضي ؛وهي جزيرة صغيرةلايزيد تعداها على عدة ملايين؟؟ ؛بينما دولنا ألعربية؛ ترجوا من أوربا وأمريكا وأسرائيل ؛حمايتهم من ألغزو ألفارسي ألمجوسي {مقابل دفع ألجزية لهم؟؟}؛ولا علم لي؛أن ألشعب ألأيراني ؛لايتعبدون بالدين ألاسلامي ؛ولايذهبون ألى ألحج ؛ هذه هي فتاوي ألوهابية ؟؟ألتي دمرت ألأسلام والمسلمين؟؟. وشر ألبلية مايضحك؟؟.د.عبد ألحميد ذرب