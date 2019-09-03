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متضررو طوزخورماتو يقدمون مذكرة لبرلمان كوردستان

استقبلت لجنة المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم الاثنين، برئاسة رئيس اللجنة جوان روژبیاني، وحضور نائب رئيس اللجنة وعدد من اعضاء ومستشاري اللجنة، عدداً من ممثلي المواطنين المتضررين في قضاء طوزخورماتو.

وتحدث ممثلو المواطنين في قضاء طوزخورماتو عن اهم المشاكل التي يعاني منها المواطن في القضاء، وقدموا مذكرة حول اهم تلك المشاكل وطلباتهم للجنة للبحث فيها وتقديم المساعدة.

من جهتها، اكدت رئيس اللجنة واعضائها متابعة المشاكل التي يعاني منها المواطنون في قضاء طوزخورماتو، وتقديم ما يمكن تقديمه لهم من مساعدة لرفع معاناتهم بالكامل وحل المشاكل التي تعاني منها مناطقهم.

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