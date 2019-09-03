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مرصد الحريات يرد على قرار هيئة الإعلام: تهديد لسلامة كادر الحرة – عراق

حمل مرصد الحريات الصحفية هيئة الإعلام والاتصالات العراقية مسؤولية سلامة وأمن العاملين في قناة الحرة – عراق الأميركية، بعد إصدارها قراراً بايقاف بث القناة اليوم الاثنين.

وقال ممثل المرصد في واشنطن بشار المندلاوي في بيان “خالفت الهيأة باصدار قرار إيقاف تراخيص البث للقناة على خلفية تقرير نشر الاسبوع الماضي يتحدث عن الفساد في المؤسسات الدينية في العراق”.

وحذر المندلاوي من أن “تحميل هيئة الاتصالات بأسلوب غير مباشر كادر القناة على ما جاء في التقرير، في بيان متسرع، من شأنه إثارة العواطف ضد العاملين في القناة ما قد يعرض حياتهم للخطر”، مضيفاً “شهد العراق حالات مماثلة رجوعاً منذ 17 عاماً”.

وأوضح ان “المخالفة قانونية لان قرار إيقاف تراخيص البث لم يصدر عن المحكمة المختصة بعد، ولم تسبقه اي تنبيهات، فكانت الهيئة تحاول النأي بنفسها عما جاء بالتقرير وهذا لم يحدده القضاء”، داعيا هيئة الاتصالات الى “تحليل ادق لعمق التقرير بعيدا عن العواطف السياسية أو الدينية التي قد تثير الضغائن في أوقات حساسة كهذه”.

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