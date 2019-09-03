مرصد: 6500 عائلة فقط قدمت بلاغاً عن اختفاء أبنائها خلال فترة داعش

كشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أمس الاثنين، عن وجود ما يقارب 25 ألف عراقي مفقود في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين،

منتقدا إجراءات الحكومة العراقية في الكشف عن مصيرهم. وجاء في تقرير المرصد، اطلعت عليه (المدى)، أن “المئات من مدنيي الموصل الذين اعتقلهم تنظيم داعش خلال سيطرته على المدينة، لم يُعرف مصيرهم حتى الآن، وأن مئات البلاغات وصلته من عوائل وذوي المفقودين تتحدث عن عدم معرفتهم مصير أبنائهم الذين اعتقلهم تنظيم داعش في سجونه واختفوا أثناء عمليات التحرير”. وأضاف، أن “عدد المختفين قسريا والمفقودين في محافظة نينوى وصل بين 12 – 15 ألف، وفي محافظة الأنبار تجاوز الستة آلاف حسب المعلومات الواردة من لجان حكومية وبرلمانية، بينما الذين اختفوا وفقدوا في محافظة صلاح الدين فقد تجاوز الأربعة آلاف مدني”. كما أكد المرصد العراقي أن “من بين عشرات آلاف المفقودين والمختفين قسرا، قدمت 6500 عائلة فقط بلاغات رسمية عن فقدان أبنائها، بينما تخشى عشرات الآلاف منها الذهاب والتبليغ لأسباب عدة، أبرزها الأمنية والإقتصادية، بينما هناك من يعتقد بأن لا فائدة من هذه البلاغات فتراه يتردد في ذلك”.