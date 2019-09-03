مسرور بارزاني: الأسباب التي أدت لظهور داعش لا تزال قائمة

قال رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، ان الأسباب التي أدت الى ظهور داعش لا تزال قائمة ، مشدداً على ان الاستقرار الأمني في العراق سيكون له تأثيراته الايجابية على أمن المنطقة بشكل عام .

جاء حديث بارزاني خلال استقباله ، اليوم الثلاثاء، وفداً عسكرياً امريكياً رفيعاً برئاسة الجنرال لا كامرا قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا.

وذكر بيان لرئاسة وزراء إقليم كوردستان، بأنه تم خلال الاجتماع بحث الوضع الامني في العراق والمنطقة بشكل عام ، حيث أشار الجنرال الأمريكي إلى أهمية التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية لمواجهة تحركات خلايا داعش التي ازدادت وأصبحت تشكل تهديداً للمنطقة وتؤثر على عودة النازحين الى مدنهم.

من جانبه، عبر رئيس حكومة إقليم كوردستان، عن شكره للدعم الذي قدمته قوات التحالف وخصوصاً دعم الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب على داعش ، مبيناً بأن “الأسباب التي أدت الى ظهور داعش لا تزال قائمة “.

مضيفاً ، ان ” داعش عاود ممارسة اعماله الارهابية في الكثير من المناطق ، وبات يشكل تهديداً جدياً وحقيقياً على أهالي تلك المناطق”.

وأشار مسرور بارزاني خلال الاجتماع، الى ان ” الاستقرار الأمني في العراق سيكون له تأثيراته الايجابية على أمن المنطقة بشكل عام”.