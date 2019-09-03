مسوّدة اتفاق واشنطن و”طالبان”: انسحاب أميركي من 5 قواعد أفغانية

أعلن الموفد الأميركي المكلّف ملف أفغانستان زلماي خليل زاد، بعد لقائه الرئيس أشرف غني في كابول، أن بلاده ستسحب قواتها من خمس قواعد أفغانية، في حال التزمت حركة “طالبان” بنود اتفاق سلام يتفاوض الجانبان في شأنه.

وقال لشبكة “تولو نيوز”: “اتفقنا أنه إذا سارت الأمور وفقاً للاتفاق، سننسحب خلال 135 يوماً من 6 قواعد نتواجد فيها الآن”.

جاء ذلك بعد ساعات على إطلاع خليل زاد غني على مسوّدة الاتفاق. وكتب وحيد عمر، مستشار الرئيس الأفغاني، على “تويتر”: “سندرس الوثيقة، والمحادثات ستتواصل مع السفير خليل زاد وفريقه”.

وأعلن صديق صدّيقي، وهو ناطق باسم غني، أن الحكومة الأفغانية ستدرس الوثيقة في الأيام المقبلة.

في الوقت ذاته، قال ناطق باسم الرئيس التنفيذي الأفغاني عبدالله عبدالله إن الأخير تلقى عرضاً عن الوضع وطمأنة إلى “سلام دائم وشامل في أفغانستان”.

وهُمِشت الحكومة الأفغانية في شكل كبير في المحادثات التي تجريها واشنطن و”طالبان” في الدوحة، على رغم أن أي اتفاق مستقبلي سيتطلّب محادثات بين الحركة وغني الذي تعتبره الحركة “دمية” في يد الأميركيين.

وقال خليل زاد الأحد إن الولايات المتحدة و”طالبان” “على وشك” التوصل إلى اتفاق، يمهّد لسلام “دائم”.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعرب عن أمله بإبرام الاتفاق قبل انتخابات الرئاسة الأفغانية، المرتقبة في 28 الشهر الجاري.