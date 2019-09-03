نقابة صحفيي كوردستان تدين منع عمل تلفزيون كوردي من قبل ادارة شمال سوريا

ادانت نقابة صحفيي كوردستان، الاثنين، منع وتعليق اجازة عمل مؤسسة كوردستان 24 من قبل مسؤولي ادارة “غرب كوردستان” وهو ما يصطلح على الادارة الكوردية شمال شرق سوريا ذات الاغلبية الكوردية.

وجاء في بيان للنقابة ان مؤسسة كوردستان 24 للبحوث والاعلام تقوم منذ عدة اعوام بممارسة عملها الاعلامي في غرب كوردستان (المناطق ذات الاغلبية الكوردية شمال سوريا).

واوضح البيان ان مسؤولي الادارة الكوردية في شمال سوريا قاموا خلال الايام الماضية بتعليق اجازة عمل المؤسسة، مشيرا الى ان لجنة الدفاع عن الحريات الصحفية وحقوق الصحفيين تدين هذا المنع، واي نوع اخر من عمل الصحفيين، وتعده تضييقاً على حرية الصحافة ومبادئ الديمقراطية، ومنافية القوانين الدولية لحرية التعبير والصحافة.

وشدد البيان على ان الادارة والاطراف المسؤولة في المنطقة يتوجب عليها اعادة حق العمل لمؤسسة كوردستان 24 بأسرع وقت ممكن، داعية الى خلق اجواء حرة للعمل الصحفي والاعلامي.