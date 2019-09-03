هذا هو الحسين ع(1)

في سلسلة(2):قصائد من تحت الوسادة،سلسلة جداريات شعرية:

بقلم- رحيم الشاهر- عضو اتحاد ادباء ادباء(3) العراق

من فضل ربي مااقولُ واكتبُ** وبفضل ربي للعجائبِ أُندَبُ( بيت الشاهر)

لماذا سفكتم دمي00؟ سؤالُ الجراحْ تمادى وصاحْ أعدْنا ( لعزّى) و(لات) الصنمْ؟ فعاشت ملاهي ، وماتتْ قيمْ فقلتُ كفى يابطونا تمادت بشعبٍ معدمِ! ** لماذا سفكتم دمي00؟ لأجل الطغاةْ؟ هرعتم جميعا 00 عراةْ حفاةْ؟ خذوا من جوائزَ قتلي وسبيكمُ لأهلي (شَوى) علقمِ! ** لماذا سفكتم دمي00؟ انا الحسين ع 00 كريم اليدينْ لأجلكم قضيتْ00بشهدي فنيتْ رأيتُ الفسادْ00 تمادى وزادْ فضلّ الرشادْ00 وتاه العبادْ رأيتُ الصنمْ00 يسوقُ الغنمْ، فيعلو الحضيض ، وتهوي القممْ! فقلتُ : لا ياعباد 00 أين الصلاةْ؟ اين الصيامْ؟أين الحلالْ؟ ، أين الحرامْ؟ فما لكم كيف تحكمون؟ بأي دين تقتلونْ؟ بأي دين تسرقون؟ 2/9/ 2019م/ 2/محرم فأحييتُ فيكم سكوتَ الفمِ! لماذا سفكتم دمي00؟ لأني عراقي؟00 سليل انعتاقِ؟ لأني اتخذتُ الكرامةَ عهدا ؟! لأني اتخذتُ الشهادة شهدا؟ لأني فضحْتُ السفالةْ00 بألفِ جلالةٍ 00 وجلالةْ! فقلتُ الحقيقة ،بأبهى طريقةْ لأني كشفْتُ الفسادْ بعهدِ الضلالة عهد اضطهادْ جُزرتُ بنحري ولم أهزمِ! ** لماذا سفكتم دمي00؟ فمجدي أميرْ فيوما صعودا 00 ويوما يغيرْ سمائي 00 هوتْ على أنجمي! ** لماذا سفكتم دمي 00 ؟ يدورُ الزمانْ ومجدي مدارْ00 ومجدي شعارْ00 ومجدي مزارْ00 فما الفرقدانْ؟ 00 وما الثريا في العَنانْ؟ وزلزالُ صوتي تدفّقَ بحرا لكل (ظمي)!

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(1) كتبت في ذكرى اشتشهاد الامام الحسين ع (2) السلسلة منهجيتي للوصول الى الكتابة الذهبية (3) تكرار لفظة الادباء، معيار يبحث عن العقلاء