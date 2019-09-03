وزارة التربية : مكافأة المراقبين الذين يكشفون الغش ومعاقبة المتسترين عليه

عقد المدير العام للتقويم والامتحانات في وزارة التربية السيد شاكر نعمة عبد عون اجتماعاً مع مديري المراكز الامتحانية في ممثلية الوزارة بمحافظة اربيل .

مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة اوضحت إن وزارة التربية اصدرت تعليمات صارمة تتعلق برصانة العملية الامتحانية منعا لحدوث حالات غش في المراكز الامتحانية لامتحانات المراحل المنتهية ( الوزاري ) حفاظا على رصانة العملية الامتحانية .

واشار عون ان اللجنة الدائمة للأمتحانات في الوزارة وجهت بمنح الكوادر التربوية التي تكشف حالات الغش افضلية في ادارة المدارس والبعثات التطويرية الى الخارج اضافة إلى كتب شكر وتقدير مع فرض عقوبات صارمة على المتسترين على عمليات الغش في الامتحانات ومنها حرمانه من ادارة المراكز الامتحانية مستقبلا ، متابعاً ان هناك جهات خارجية تحاول استهداف الدولة العراقية عبر هدم منظومة التعليم وهذا ما تعمل الوزارة على مواجهته بكافة الامكانيات المتاحة

وثمن مدير الامتحانات دور ادارة ممثلية اربيل والكوادر التربوية المكلفة بالعمل فيها عبر نجاحها في رفع المستوى العلمي والتربوي لمدارس النازحين بالرغم من المعوقات التي تواجههم .

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والاعلام