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وفد أميركي: نهدف لرفع الامكانات العسكرية لقوات البيشمركة

بحث وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان شورش اسماعيل خلال اجتماع له، الاثنين، مع فريق اميركي للتنسيق العسكري في مركز تدريب التحالف الدولي ضم الكولونيل فاندن، العلاقات العسكرية بين الطرفين والاوضاع في المنطقة وعملية الاصلاح في وزارة البيشمركة.

واشاد اسماعيل خلال الاجتماع بمحاولة استمرار التحالف الدولي في مساعداته لقوات البيشمركة، مضيفا ان التنسيق والتعاون والمستشارين والقوات الامريكية محل اهتمامنا.

من جانبه اكد الفريق العسكري لمكتب التنسيق العسكري الامريكي استمرارهم في علاقاتهم، ومن ناحية التدريب سنقوم برفع الامكانات العسكرية لقوات البيشمركة.

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