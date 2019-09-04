أبو الغيط يبدأ مباحثات دعم جهود استعادة الاستقرار في العراق

وصل صباح اليوم الى العاصمة بغداد امين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في زيار يلتقي خلالها كلاً من الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وأكد مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن «الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر مع العراق، ودعم جهود الحكومة في استعادة الاستقرار، وتعزيز التوازن في علاقات العراق مع محيطه العربي، خصوصاً في الفترة الأخيرة التي شهدت انتعاشاً واضحاً في هذه العلاقات».

وأضاف المصدر في بيان بأن «الجامعة تدعم استقرار العراق وأمنه باعتباره مفتاحاً مهماً، لتعزيز الأمن القومي العربي»، لافتاً إلى أن «الأمين العام سوف يؤكد خلال لقاءاته مع القيادات العراقية أهمية الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بالقضاء على (داعش)، وإعادة البناء وضمان عدم عودة هذا التهديد، وإبعاد العراق عن التوترات الإقليمية، وتعزيز علاقاته الاقتصادية والأمنية مع الدول العربية كافة».