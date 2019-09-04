عصمت شاهين الدوسكي

أحكم الدنيا بكلماتك كملكة متوجة على عرشك أبيح لنفسي كل شيء أضحك ، أتمرد ، أحن ، أجن بغيابك يا سلوى في غربتي يا شجني بوحدتي آه من دمعي ، من تنزل دمعتك أحبك ، أحبك ، أحبك أحس بك وأنت بعيد تحترق أشعاري بصمتك

أذوب خجلا من تقف على أبوابي لا تقف ، أقسمت روحي لك لولا إني امرأة لطلبت من كل سجان أن يسجنك لولا التاج على رأسي لقلت لكل النساء أنا أميرتك أنت تملك قلبي ، فرحي ، جنوني وكل سعادتي من سعادتك نعم يا شاعري المغترب شهد أنوثتي يتسلل بحنان لخليتك وأظافري تترك دماءً على كل بقعة من جسدك لأنا ملكة على عرش قصائدك أتحدى كل نساء العالم إن كن مثلي يحملن عشقك أنا دكتاتورية في الحب ولا أحب أن يشاركني احد في حبك ولا في خيالك ولا في أحلامك

فأنا ملكة أحكم الدنيا بكلماتك وأنا متوجة منذ ألف عام على عرشك ولا أتنازل لحظة عن حبك