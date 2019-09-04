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إيران تعلن انشاء منطقة تجارية حرة مع اقليم كوردستان

اعلن القنصل الإيراني العام في محافظة السليمانية مهدي شوشتري يوم الثلاثاء عن استعداد بلاده لإنشاء منطقة تجارية بين إيران ومحافظة حلبجة في اقليم كوردستان.

وقال شوشتري في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع محافظ حلبجة آزاد توفيق عقب لقاء جمعهما، إن “الجمهورية الاسلامية اعلنت سابقا ان معبري (بشته، وشوشمه) الحدوديين اصبحا رسميين”، مردفا بالقول ان “المباحثات مستمرة مع اقليم كوردستان والحكومة العراقية بما يخص تحويل المعبرين الى رسميين”.

واضاف انه “خلال المباحثات مع محافظ حلبجة اعربت عن الاستعداد التام في تقديم التسهيلات اللازمة للمشاريع التجارية والاستثمارية بين المحافظة وايران”، مشيرا الى ان “من ضمن تلك المشاريع هو انشاء منطقة تجارية حرة بين الجانبين”.

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