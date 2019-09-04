Posted on by

الأنواء الجوية: الصيف يغادر قريباً والشتاء المقبل شديد البرودة

توقع المتنبئ الجوي واثق السلامي، أمس الثلاثاء، أن الملامح الأولية لفصل الشتاء تشير إلى أنه سيكون شديد البرودة؛ لتعرُّض البلاد لمرتفع سيبيري،

فيما لفت إلى أن يوم الجمعة المقبل ستبدأ درجات الحرارة بالانخفاض؛ بسبب اندفاع تيارات أوروبية معتدلة.

وقال السلامي، في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تابعته (المدى) أمس إن “الملامح الأولية تشير إلى أن الشتاء المقبل سيكون شديد البرودة” ، مؤكداً أن “المرتفع السيبيري سيكون حاضراً بقوة”.

وأضاف أن “الأجواء ستستمر على ما هي عليه خلال اليومين المقبلين”، مشيراً إلى أن “يوم الجمعة المقبل ستبدأ درجات الحرارة بالانخفاض بشكل ملموس لتسجل دون المعدل العام بسبب اندفاع تيارات أوروبية معتدلة”.

وتابع، أن “من المتوقع أن تسجل مدن الشمال والوسط درجات دون الـ٤٠ مئوية، في حين تسجل مدن الجنوب درجات بين ٤٠ و ٤٤”، لافتاً إلى أن “الأجواء المعتدلة ستستمر لعدة أيام ولا توجد إشارات لوجود موجة حر”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close