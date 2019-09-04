الاعلان عن ولادة المنبر العراقي في محافظتي المثنى وذي قار

بحضور ممثلين عن الدكتور اياد علاوي رئيس المنبر العراقي، أُعلن في محافظة المثنى عن تشكيل المنبر العراقي ليكون اضافةً جديدة لمنابر المحافظات والخارج.

واستهل الاعلان، الذي حضرته عدد من الشخصيات الرسمية والشعبية، بآي من الذكر الحكيم تلاه عزف النشيد الوطني العراقي وقراءة سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق الابرار، بعدها اعتلى اعضاء المجلس المركزي للمنبر العراقي في محافظة المثنى المنصة، حيث اكد السيد هادي الظالمي رئيس المنبر العراقي في المثنى قدرة ابناء المحافظة على مواصلة دور اجدادهم وآبائهم في صون استقلال العراق وتحقيق تطلعات ابنائه في اقامة دولة المواطنة.

من جانب اخر، اعلن في محافظة ذي قار عن انبثاق تشكيل المنبر العراقي في المحافظة وذلك بحضور عدد من المسؤولين المحليين بالاضافة الى جمع من الشيوخ والوجهاء والشخصيات السياسية.

واكد رئيس المنبر العراقي في المحافظة عادل العبادي في كلمة خلال الاحتفال، ان الاحباط الذي تسببت به العملية السياسة هو نتيجة طبيعية لسلوك بعض الاحزاب والحركات الجهوية، والتي اعتمدت سياسات المحاصصة والتهميش والاقصاء والاضطهاد والطائفية والسياسية والفساد الاداري والمالي.

المكتب الاعلامي للمنبر العراقي

4 ايلول 2019