الاولمبية الكوردستانية تطالب برلمان الاقليم باقرار قانونها

زار وفد من لجنة الثقافة والمجتمع المدني والرياضة والشباب ببرلمان كوردستان، برئاسة رئيس اللجنة لقمان وردي ونائبه جلال محمد عبدالله وعدد من الاعضاء والمستشارين، اليوم الثلاثاء، اللجنة الاولمبية الكوردستانية وتم استقابالهم من قبل رئيس اللجنة صلاح حسن ونائبه والامين العام واعضاء اللجنة.

وجاء في بيان لبرلمان كوردستان ان اللقاء شهد الحديث عن وضع الرياضة بشكل عام ودور ومهام اللجنة الاولمبية الكوردستانية في تطوير الرياضة ومشكلات ومطالب اللجنة من الوجهة القانونية والادارية والمالية، مضيفا ان اللجنة الاولمبية طالبت بادراج مشروع قانون اللجنة الاولمبية الكوردستانية الذي تم تقديمه قبل عدة سنوات، في برنامج عمل الجلسات، بهدف اقراره، وهو يهدف لتنظيم وتقنين الرياضة في اقليم كوردستان.

واضاف البيان ان رئيس ونائب واعضاء واستشاريي اللجنة الثقافية تطرقوا لأهمية الرياضة في تقدم وتطوير المجتمع وتعريف الشعوب بالعالم، وعبروا عن مساندتهم لمشروع القانون وتعهدوا بالاهتمام بالموضوع بشكل جدي والسعي لاغنائه بشكل اكبر وتقديمه لرئاسة البرلمان لادراجه في برنامج عمل الجلسات.