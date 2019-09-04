البصرة تتحرك لمقاضاة عبد المهدي لإمتناعه عن تحويل المحافظة الى اقليم

طالب عضو مجلس محافظة البصرة كريم الشواك يوم الثلاثاء رئاسة مجلس المحافظة برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد الحكومة الاتحادية برئاسة عادل عبد المهدي لامتناعها بالإيعاز للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في اجراء استفتاء بما يخص تحويل المحافظة الى اقليم.

وصوّت مجلس محافظة البصرة مؤخرا، بالأغلبية المطلقة على تحويلها إقليماً، داعياً المحافظات الراغبة إلى الالتحاق بالإقليم المزمع.

وانطلقت دعاوى إقليم البصرة في وقت مبكر بعد الاجتياح الأمريكي للعراق في 2003، لكنها لم تتكلل بالنجاح لأسباب عدة، منها عدم موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد على السير بالإجراءات القانونية لإعلان الإقليم.

وينص الدستور العراقي الدائم على حق “كل محافظة أو أكثر، في تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه”. وتتم العملية بإحدى طريقتين: “طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم”.