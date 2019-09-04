التعليم المهني يعلن آلية القبول في المعاهد العراقية للعام الدراسي (2019-2020)

اعلنت وزارة التربية / المديرية العامة للتعليم المهني آلية القبول في المعاهد العراقية لطلبة التعليم المهني الناجحين في العام الدراسي (2018-2019) وقبولهم في المعاهد العراقية للعام الدراسي (2019-2020) إذ بدأ التقديم اليوم الاثنين الموافق 2 ايلول 2019 ويستمر لمدة اسبوعين.

مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة بينت إن المدير العام للتعليم المهني الدكتور حسنين فاضل معله اكد إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حددت بالنقاط الية قبول طلبة التعليم المهني للدور الاول والثاني في المعاهد العراقية وكلاً حسب تخصصه وذلك من خلال تشكيل لجنة مساندة مؤلفة من السيد أمجد كاظم صالح مدير قسم شؤون الطلبة ومسؤول الشعبة الفنية في القسم لتتولى مهام قبول طلبة الفروع المهنية في الكليات والمعاهد التقنية”.

مضيفا إن الية التقديم ستكون من خلال توجه الطالب الى المعاهد وتقديم كافة المستمسكات المطلوبة لإدخال بياناتهم في البوابة الموجودة لمراكز التقديم والتسجيل للمعاهد المحددة وهي… (معهد التكنولوجيا بغداد، معهد الادارة الرصافة، المعهد الطبي المنصور، المعهد التقني الكوت، المعهد التقني بعقوبة، المعهد التقني الانبار)”.

وتابع إن آلية التقديم تنص على إن يكون التقديم في المعاهد (التكنولوجيا/ بغداد، الادارة/ الرصافة، الطبي التقني/ المنصور، التقني/ الكوت، التقني/ بعقوبة، التقني/ الانبار).

، ويقوم الطالب بإدخال البيانات من خلال البوابة الالكترونية الموجودة في مراكز التقديم وتسجيل الدخول بعد ادخال الرقم الامتحاني حيث يظهر للطالب اسماء المعاهد التي يمكن التقديم لها وفق تخصصه ومن ثم يقوم بخزن المعلومات واستلام وصل التقديم ، ويتم استيفاء مبلغ (5000) خمسة الاف دينار لكل طالب وبوصل رسمي استنادا الى كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ذي العدد (م6/5529) في 22/8/2019 ، ويحق للطلبة الناجحين في الدور الاول للعام الدراسي 2018/2019 من التقديم وكذلك الطلبة المكملين وتحسم حالتهم بعد نتائج الدور الثاني ، على كل خريج من الفرع المهني تحديد ثلاثة اختيارات كحد اقصى للتخصصات الموجودة في ثلاثة معاهد فيما يثبت اختيار واحد لعدد من التخصصات الموجودة في معهد واحد من المعاهد الجامعة ، ولايسمح بالتقديم ممن يقل معدلهم عن (60%) ومجموعة اقل من (480) او عمره يتجاوز (24) سنة أي من مواليد (1994) فما فوق وبأمكانهم التقديم الى الدراسات المسائية المفتوحة في المعاهد.

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والاعلام