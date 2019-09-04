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الجيش العراقي والحشد يطلقان عملية من اربعة محاور على خلايا داعش

أطلق الجيش العراقي وفصائل الحشد الشعبي، الثلاثاء، عملية أمنية من أربعة محاور لتعقب خلايا داعش في جزيرة البغدادي شمال مدينة الرمادي.
وذكر بيان لمديرية الحشد أن “قطعات من قيادة حشد الأنبار وعمليات الجزيرة والفرقة السابعة وافواج قيادة شرطة الانبار بإسناد جوي من قبل طيران الجيش العراقي شرعوا بعملية أمنية لتفتيش جزيرة البغدادي وصولا إلى بحيرة الثرثار شمال مدينة الرمادي”.
ولفت الى ان “العملية انطلقت من أربعة محاور، بدءا من الجزيرة وصولا إلى بحيرة الثرثار لتعقب خلايا داعش وتأمين المناطق المستهدفة شمال الرمادي”.

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