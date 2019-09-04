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الحكومة العراقية تتخذ جملة قرارات اقتصادية منها قبول هدية صينية

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء برئاسة رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي تمخض عنها عدد من القرارات ابرزها اضافة مبلغ لديمومة العمل في طريق حدودي بين العراق والسعودية، وكذلك قبول هدية مقدمة من الصين الى البلاد.

وقرر مجلس الوزراء تأليف فريق يتولى مسؤولية استدراج العروض وتحليلها والاحالة وتخويل جهة حكومية صلاحية التعاقد من اجل توحيد الملف الاستثماري للمنافذ الحدودية.

واقرّ المجلس مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1992.

ووافق المجلس على اضافة مبلغ لغرض استمرار العمل في مشروع الطريق الحدودي بين ( عرعر ـ عنازة ) بطول 233 كم المقطع الاول (المرحلة الاولى والثانية) .

كما وافق مجلس الوزراء على قبول الهدية المُقدّمة من سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية العراق.

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