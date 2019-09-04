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الزارعة تعلن سد حاجة السوق العراقية من البيض بحقول محافظة واحدة

اعلنت وزارة الزراعة يوم الثلاثاء ان معدل انتاج مشاريع الدواجن من بيض المائدة يكفي لسد حاجة السوق في المحافظة خصوصا بعد قرار منع الاستيراد

ونقل بيان صادر عن الوزارة عن مدير زراعة المثنى عامر الجابري قوله ان “في المحافظة ١٨ مشروع دواجن بياض وبمساحات كبيرة وان معدل انتاجها شهد زيادة كبيرة هذا العام خصوصا بعد قرار منع الاستيراد حيث وصلت الى الاكتفاء الذاتي من الحاجة المحلية للمحافظة وتوجهنا لمرحلة رفد السوق في المحافظات المجاورة”.

واوضح ان “المديرية وبعد قرار منع الاستيراد شهدت تقديم عشرات الطلبات لانشاء مشاريع بيض المائدة”، مشيرا الى “تزويد مربي الدواجن بكميات كبيرة من اللقاحات البيطرية والاعلاف فضلا عن المتابعات المستمرة من الكوادر المختصة”.

يشار الى ان وزارة الزراعة العراقية قد اعلنت نهاية شهر آب الماضي عن استمرارها بحظر 15 محصولا نباتيا، وكذلك بيض المائدة، والدجاج، والاسماك .

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